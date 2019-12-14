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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim olun' çağrısı

Hacire Akar ve Hatice Ceylan gibi dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürdükleri çadırdan yaptıkları çağrıyla evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını istedi- Anne Mevlide Üçdağ: Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir
 14 Aralık 2019 11:51
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim olun' çağrısı

- Hacire Akar ve Hatice Ceylan gibi uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, çocuklarına güvenlik güçlerine "teslim olun" çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın ardından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek 8 Ekim'de oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan'ın da 10 Aralık'ta 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

HDP il binası önünde 103 gündür sıcak, soğuk, yağmur ve çamura rağmen oturma eylemini sürdüren aileler, Hacire ve Hatice anne gibi evlatlarıyla sıcak yuvalarında buluşmak, onları bağrına basmak için çağrı yaptı.

- "Oğlum gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir"

Oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ, AA muhabirine, soğuk havaya rağmen eylemi sürdürdüklerini söyledi.

"Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir." diyen Üçdağ, oğluna kavuştuğu gün çok mutlu olacağını belirtti.

Üçdağ, oğluna hasret kaldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oğlum sen gelene kadar buradan kalkmayacağım. O iyi bir yol değil. Sen Kur'an okumuş insansın. Onlardan ayrıl, güvenlik güçlerimiz güçlüdür, seni kurtarır. Sürekli gözüm yolda, kulağım telefonda. Bana bir telefonla ulaş. Bak Cafer geldi, devletimiz bir şey yapmadı. Ailesiyle çok mutlu. Sen de gel. Bizi mutlu et."

- "Azat sen de annenin yanına gel"

Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı açıklamada oğlu Azat'a seslendi.

"Bak Cafer geldi, Azat sen de gel, sen de kaç. Çadırda seni bekliyorum. Sen de gel, devlete teslim ol. Halimi görüyorsun, sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah sen de Cafer gibi gelirsin. Azat sen de annenin yanına gel." ifadelerini kullanan Akkoyun, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

- "Bize telefon aç seni kurtaralım"

Beş yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme dahil olan anne Necibe Çiftçi de Akar ve Ceylan aileleri adına çok mutlu olduğunu, aynı güzel duyguları yaşamak istediğini söyledi.

Oğlunun terör örgütünden kaçarak yuvasına dönmesini istediğini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Oğlum, Hatice hanımın oğlu geldi. O da bizi televizyondan izleyerek ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan sen de dön. Anneni seviyorsan dön. Senin kardeşini şehit ettiler. Geriye 4 yetim kaldı. Yeter artık. Ne bir haberin ne mektubun geldi. Tek bayrak altında yaşıyoruz. Böyle de öleceğiz. Eğer gücün yetmiyorsa bize telefon aç, seni kurtaralım."

- "Kızım sınıra gel, teslim ol"

Kızı Mekiye Kaya için oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya da 5 yıldır kızına hasret yaşadığını, artık ondan ayrı kalmaya dayanamadığını ifade etti.

Kaya, kızının terör örgütünden kurtulması temennisinde bulunarak, "Mekiye, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Bak, Hatice'nin oğlu Cafer geldi, teslim oldu. Şimdi annesinin yanında, evinde. Anne ve babasına teslim ettiler. Kızım sınıra gel, teslim ol. Hiçbir şey yapmazlar sana. Yeter ki sen gel. Onlar seni alıp bana teslim eder. Her gün yağmur yağıyor, biz çadırdayız. Hastayım, dizlerim ağrıyor. Senin için buradayım. 5 yıldır sana hasretim. Ne olur çabuk gel artık dayanamıyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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