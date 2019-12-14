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Akşener'den Suriyelilerin dönüşü için eylem planı talimatı

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı, Genel Başkan Meral Akşener'in "Suriyeli sığınmacıların eve dönüşü için eylem planı hazırlanması" talimatı kapsamında çalıştay düzenleyecek- İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray:- "Suriyeliler, Türkiye'nin üzerinde bir ekonomik ve sosyal yük olarak duruyor. Bu meseleyi, insan haklarına saygı sınırlarını aşmadan çözmemiz ve Suriyelileri ülkelerine göndermemiz lazım"
 14 Aralık 2019 12:36
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Akşener'den Suriyelilerin dönüşü için eylem planı talimatı

- İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı, Genel Başkan Meral Akşener'in "Suriyeli sığınmacıların eve dönüşü için eylem planı hazırlanması" talimatı çerçevesinde çalıştay düzenleyecek.

Alınan bilgiye göre, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak çalıştayda, eylem planının hazırlanması için sivil toplum örgütlerinin ve bilim insanlarının görüşleri alınacak.

Çalıştayda, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelişi, yerleşimi ve demografik gelişimi", "Stratejik göç mühendisliği ve Suriyeli göçü", "Suriyeli sığınmacılar ve Türk sağlık sistemi", "Suriyeli sığınmacıların Türk ekonomisi üzerindeki etkileri" ile "Suriyeli sığınmacılar ve eğitim sisteminde sorunlar" başlıkları, geniş bir şekilde ele alınacak.

"Türk halkının Suriyeli sığınmacılara karşı tepkileri ve politik tavrı" konusunun da analiz edileceği çalıştayda, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalıcılaştırılması çabaları" ile "Kimler Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istiyor ve neden?" konuları da masaya yatırılacak.

Çalıştayın ardından konuya ilişkin hazırlanacak dönüş eylem planı kamuoyuna sunulacak.

- "Türkiye'nin önüne bir çözüm sunulması gerekiyor"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, Türkiye'ye sığınan ve kontrollü bir şekilde bakılan 500 bin Kürt kökenli Iraklı'nın daha sonra oluşturulan ortam sayesinde ülkelerine dönmelerinin sağlandığını hatırlattı.

Bu dönemde gelen ve önce kontrollü bir şekilde kamplara yerleştirilen Suriyelilerin, daha sonra Türkiye'ye dağılmalarına karışılmadığını ifade eden Çıray, bunun da güvenlik sorununa yol açtığını savundu.

Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sığınmacıların Türkiye'ye getirdiği ekonomik ve sosyal yükler var. 110 bin Suriyeli bugüne kadar Türkiye vatandaşı yapılmış. Bir milleti millet yapan unsurlar vardır. Bu unsurların içerisinde en önemlilerinden biri ortak tarihtir. Bir millet yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı acı ve sevinçlerle oluşur. Ortak inançları ve değer yargıları vardır. Bütün bunların hiçbirisi yok.

Türkiye'nin üzerinde hala bir ekonomik ve sosyal yük olarak bu Suriyeliler meselesi duruyor. Bu meseleyi, insan haklarına saygı sınırlarını aşmadan çözmemiz ve Suriyelileri ülkelerine göndermemiz lazım. Bu noktada, Türkiye'nin önüne bir çözüm sunulması gerekiyor. Biz, bu çözümü oluştururken hem Türkiye'de bu konuyla ilgili olan sivil toplum örgütlerinin hem de bilim insanlarının görüşlerini almak için bu çalıştayı düzenliyoruz. Bilimsel gerçeklerden yola çıkarak bir karar vereceğiz."

Aytun Çıray, bilim insanlarının yanı sıra siyasi partilerden temsilcilerin de çalıştaya katılacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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