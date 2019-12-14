İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi
|14 Aralık 2019 12:40
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 80'e yükseldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 12 Aralık'ta başlattığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 113 kişiden şu ana kadar 80'i yakalandı.
Bu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, operasyonda ele geçirilen ve sahte olduğu belirlenen 256 ton ve 33 bin 964 şişe içki ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, basın mensuplarına sergilendi.
- Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ürettikleri yüklü miktarda sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 12 Aralık'ta İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlatmış, haklarında gözaltı kararı bulunan 113 kişiden 72'sini yakalamıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken yabancı uyruklu 4 şüpheli de sınır dışı edilmişti.
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