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2019 \ 2019/7 KPSS Tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!

2019/7 KPSS tercihlerinde, sadece acil tıp teknisyenlerine kadro ayrılarak diğer bölümlere kadro tahsis edilmemesi, adayların tepkilerine neden oldu
 14 Aralık 2019 12:40
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Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımına başvurular, 13 Aralık 2019 tarihi itibariyle alınmaya başladı. Başvurular 19 aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

2019/7 KPSS alımlarında, sağlık meslek lisesi mezunlarına toplamda 830 kadro ayrıldı. 830 kadronun ise 303 adedi Acil Tıp Teknisyenlerine ayrıldı.

Daha önce bu konuda hiçbir bilgilendirme yapılmadığı için, alım bekleyen diğer bölüm mezunları, kadrolar açıklandığında şok geçirdi.

Radyoloji, Anestezi Tıbbi Sekreter, Diş Protez, Çevre Sağlığı, Laboratuvar Teknisyenleri, sosyal medyada örgütlenerek, mağdur olduklarını belirterek, Şubat'taki alımlarda diğer bölüm mezunlarının yaşadığı bu haksızlığın giderilmesini talep ettiler.

Memurlar.Net - Özel

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