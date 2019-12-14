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Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı

Kendilerine kadro açılmasını isteyen Gıda, Ziraat ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekimler, Ankara Ulus'ta basın açıklaması yaptı.
 14 Aralık 2019 12:49
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Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı

Atama bekleyen mühendis ve veteriner hekimler Ankara Ulus'ta basın açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslerini duyurmaya çalışan atama bekleyen mühendis ve veteriner, 30 aydır verilip de tutulmayan sözlerin yerine getirilmesini, 3500 atamanın ilana çıkmasını istediler.

Basın açıklamasında, adaylar, "Çiftlikten çatala veteriner hekimlere atama!", "Çocuklar Ölmesin! Güvenilir gıda için gıda mühendisi atama şart", "Tarım Bakanlığı 3 yıldır atamasız" şeklinde pankartlar taşıdılar.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler Tarım ve Orman Bakanlığına 30 aydır atama bekleyen Gıda, Ziraat ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekimler olarak sizi saygıyla selamlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütün vermiş olduğu sözlere rağmen 30 aydır tek bir atama dahi yapmayarak biz emek harcamış ve puanlarını almış gençleri mağdur etmiş ve sessiz kalarak bu mağduriyeti görmezden gelmiştir.

Bakanımız, Bekir Pakdemirli 2019 Bütçe görüşmelerinde 2.çeyrekte atama yapacağını bildirmiştir. Aynı şekilde 2019 Mart yerel seçimden önce Orman atamasını açıklarken en kısa zamanda Tarım atamasınıda açıklayacağını bildirmiştir. Üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala atamamız yok. Tarım Bakanlığı ,29 Ağustosta 3500'e yakın sayıyı Cumhurbaşkanlığı Prensipler birimine sayımızı göndermiştir.

Bakanlığımız da Tarım kısmında 4800 den fazla ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekimler emekli olmuş olup gönderilen sayı maksimum 3500'dür.Hükümetin emekli olan kadar alacağız sözüne binaen gönderilen sayı emekli olandan bile azdır. İl tarım'dan aldığımız bilgiler; il tarımda çalışan mühendisler ve veteriner hekimler işler yetişmediği için hafta sonu bile çalışmak zorunda kaldığı ve sık sık bakanlığı arayarak,faks çekerek yada Bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ ile görüşerek yeni personel ataması istedikleri bilgisi alıyoruz. Tek İstediğimiz 30 Aydır Bekleyişimizin son bulup, Bize söz verilen 3500 sayısının verilmesi"

Memurlar.Net
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