Edirne'de sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu
|14 Aralık 2019 13:06
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.
Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu.
Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.
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