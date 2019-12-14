İstanbul'da metro seferlerinde aksama
Teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor
|14 Aralık 2019 13:08
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattındaki arıza, metro seferlerinde aksamaya neden oldu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.
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