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Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan M.R.K.'nin hastalığına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasıyla yaptığı başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından, daha önceki tedbir taleplerinde olduğu gibi, yine reddedildi.
 14 Aralık 2019 13:31
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Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!

Cezaevinde iken Ameliyat Olmuş ancak Kemoterapi Almayı Reddetmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanarak Sincan Cezaevine konulan M.R.K., rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılı Mayıs ayında Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırılmış ve gerekli tedaviyi alması ve operasyon geçirmesi sağlanmıştı.

Başarılı geçen operasyonun ardından M.R.K.'nin tıbbi kontrolleri özenle takip edildi ve doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi. Ancak M.R.K., başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini talep etti. Ancak bu tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi.

Önce Anayasa Mahkemesi'ne, Sonra AİHM'e Başvurdu

Tedavisinin sağlanması için Adalet Bakanlığınca tüm tedbirler alınmasına ve doktorlar tarafından önerilen kemoterapiyi almayı reddetmesine rağmen, M.R.K., Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor gereği tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin tedbir kararı üzerine M.R.K.'nın tüm tıbbi tedavileri eksiksiz olarak alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniğinde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen M.R.K., bu kez de AİHM'e başvurdu.

Adalet Bakanlığı, M.R.K.'nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri alanında uzman doktorların görevli olduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM'e sundu.

AİHM İkinci Kez Bilgi İstedikten Sonra Tedbir Talebini Reddetti

Adalet Bakanlığı tarafından sunulan raporlar üzerine AİHM, Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi. Bu esnada Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir tedbir kararı verdi. Adalet Bakanlığının ikinci kez vermiş olduğu bilgiler üzerine AİHM, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.

Cezaevinde Kalan Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlığını Korumak İçin Ne Gerekiyorsa Yapıldığı AİHM Tarafından Bir Kez Daha Tescil Edilmiş Oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan kişiler, cezaevi koşullarının uygun olmadığı veya hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi alamadıkları iddiasıyla, AİHM'e çok sayıda tedbir talepli başvuru yapmış, bu tedbir taleplerinin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti. M.R.S. tarafından yapılan bu başvurunun da reddedilmesiyle birlikte gerek Adalet Bakanlığı'nın gerekse diğer kamu kurumlarının, hiçbir ayrımcılık yapmadan ve kanunlar çerçevesinde azami özeni göstererek tüm tutuklu ve hükümlülerin hayat ve sağlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirleri gecikmesizin aldıkları AİHM tarafından bir kez daha tescillenmiş oldu.
Memurlar.Net
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