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Marmarabirlikten 'zeytinin paslı demirle karartıldığı' iddiasına tepki

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son günlerde zeytinle ilgili yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Paslı demir parçalarıyla zeytinin karartılması teknik olarak mümkün değildir. Yapılan bu haberin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Tüketicilerimiz zeytin alırken ambalajlı ve markalı ürünleri tercih etsinler." ifadesini kullandı
 14 Aralık 2019 13:38
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Marmarabirlikten 'zeytinin paslı demirle karartıldığı' iddiasına tepki

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son günlerde zeytinle ilgili yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Paslı demir parçalarıyla zeytinin karartılması teknik olarak mümkün değildir. Yapılan bu haberin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Tüketicilerimiz zeytin alırken ambalajlı ve markalı ürünleri tercih etsinler." ifadesini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, sofralık zeytin sektörü ile ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yapılan haberlerle olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Asılsız haberlerle hem üreticiye zarar verildiğini hem de tüketicinin tedirgin edildiğini ileri süren Asa, kendileri için gıda güvenliğinin her şeyden önce geldiğine vurgu yaparak, tüketicilerin tercihlerini ambalajlı ve markalı ürünlerden yana yapması gerektiğini bildirdi.

Marmarabirlikin marka gücünü üreticisinden aldığını ve bugüne kadar hiçbir şekilde doğallıktan ödün vermediklerini belirten Asa, "Tüketicilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak doğal fermantasyon yöntemiyle olgunlaştırılmakta, üretim esnasında tüm bileşenler yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanılmakta ve etiket üzerine de içeriği yazılarak beyan edilmektedir." ifadesini kullandı.

Asa, paslı demir parçalarıyla zeytinin karartılmasının teknik olarak mümkün olmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Yapılan bu haberin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Tüketicilerimiz zeytin alırken ambalajlı ve markalı ürünleri tercih etsinler. Doğal üretim yapan Marmarabirlik ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Marmarabirlik tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir etkilenme olmadan, doğal ve sağlıklı üretim yaparak piyasaya ürünlerini sunmaktadır. Tüketicilerimiz güvenilir ve sağlıklı bir şekilde zeytin tüketmek istiyorlarsa üreticinin kuruluşu Marmarabirlik ürünlerini tercih etsinler. Marmarabirlik 'önce insan sağlığı' ilkesiyle, her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden hatta aynı ağaçtan ürün almakta ve hijyenik koşullarda uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır."

Zeytinin doğallığı ve çekirdeğinin rengi ile ilgili yanlış bilgilerin tüketiciler arasında kafa karışıklığına sebep olduğunu belirten Asa, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Doğal zeytin, alkali kullanılmadan fermantasyon işlemine tabi tutularak kuru tuz veya salamurada hazırlanarak muhafaza edilen siyah, rengi dönük veya yeşil zeytindir. Yani ürünün tatlandırılması esnasında alkali kimyasallar kullanılmadan, doğal yöntemler ile tatlandırılmasıdır. Doğal fermantasyon sürecinde sadece su ve tuz vardır. Zeytinlerin fermantasyon aşamasında kararması için herhangi bir boya ve benzeri madde kesinlikle kullanılmamaktadır. Zeytine siyah rengi veren, zeytinin meyvesinde bulunan antosiyaninlerdir. Tam olgunluk döneminde hasat edilen zeytinlerde renk daha koyu olmakta ve meyvedeki renk maddeleri çekirdeğe kadar ulaşmaktadır. Eğer aynı zeytinlerden fermantasyon havuzunda daha uzun süre kalan varsa, ürünün çekirdekleri daha siyah olabilmektedir. Zeytinlerin ve çekirdek renklerinin siyah veya kahverengi tonlarında olması doğal bir durumdur."

Asa, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz günlerde zeytini karartmak için paslı demir kullanıldığı yönünde haber yapılmıştı. Basın yayın kuruluşları sektör ile ilgili haber yaparken, o sektörde otorite olarak kabul edilen kurum ve kuruluşlardan bilgi alırlarsa çok daha iyi olur ve doğru bilgi akışı da sağlanmış olur." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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