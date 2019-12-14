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Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek

İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan: Testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız"- PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı:- "Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız"
 14 Aralık 2019 13:39
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Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ ARI Teknokent'te yer alan teknogirişim şirketi PIXSelect ile geliştirdiği ortak bir projeyle, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.

İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM, test laboratuvarlarında ileri teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisine yönelik önemli hizmetlerini sürdürüyor.

İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent'te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim şirketiyle birlikte Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor.

- Big data'yı işleyerek firmalara sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, geçen ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir big data ortaya çıkardığını belirterek, "İşte bu big data'yı, işlemek üzere teknogirişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. 'Yapay Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme' projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız." ifadelerini kullandı.

- Yerli teknogirişim PIXSelect

PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını aktararak, "Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM'a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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