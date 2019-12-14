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Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.
 14 Aralık 2019 13:38
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Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kırsaldaki teröristlere katıldığını belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldığı örgüt mensubunu 9 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlının üstünde ve ikametgahındaki aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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