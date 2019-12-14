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MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde 'gelecek' vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır
 14 Aralık 2019 14:01
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MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde 'gelecek' vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, dün bir televizyon kanalında gazete manşetleri değerlendirilirken, bir gazetede yer alan "Aynı senaryo aynı oyun" manşetinin masaya yatırıldığını, konu 57. hükümet döneminde olup bitenlere geldiğinde programdaki bir gazetecinin, MHP hakkında içinde birikenleri ortaya döktüğünü belirtti.

57. hükümetin, Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğneyen dış müdahalelerle uluslararası ölçekteki manipülasyonlara karşı çıktığı, bağımsızlık yanlısı politikalar takip ettiği için dağıtıldığını aktaran Yalçın, o dönemde 57. hükümetin ayakta kalması ve ülkenin bir siyasi belirsizliğe sürüklenmemesi için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı sıfatıyla elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Ancak gerek koalisyon ortaklarının oyuna getirilmesi ve gerekse küresel aktörlerin taşeronu olan Kemal Derviş'in birinci ortak DSP'yi bölüp yeni bir parti kurmak için içerideki kifayetsiz muhterisleri tahrik etmesi sonucu, hükümete güven sarsılmış, koalisyon daha fazla yürüyememiştir. 57. hükümet Türkiye'nin istikrarına göz dikenler tarafından parçalandı ve alınan ekonomik tedbirlerin meyvesi toplanamadan da iktidardan indi."

MHP'nin 2007'den beri Cumhurbaşkanlığı seçimi ve başörtüsü krizi gibi meselelerin çözümünde hep yapıcı ve eksikleri tamamlayıcı rol üstlendiğine işaret eden Yalçın, Türkiye'ye dönük iç ve dış tehditler karşısında milli bilinç ile direncin kökleşip yerleşmesi için üstün gayret gösterdiğini kaydetti.

Yalçın, 15 Temmuz ihanet kalkışması sırasında ve sonrasında da milletin gösterdiği destansı varlık ve bütünlük refleksinin temelinde, MHP'nin hem fikriyatının hem de siyasi duruşunun harcının inkar edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Bugün Türk siyasi hayatında uluslararası dolar baronları tarafından, küresel sermayenin yakın mazideki mutemet adamı Kemal Derviş'in birbirinden kötü, üçüncü, hatta beşinci sınıf kopyaları ve versiyonları birer birer sahaya sürülmeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dünyanın jandarmalığından bir türlü vazgeçmediğini, Orta Doğu'da, İngiltere'den devraldığı emperyalist misyonu sürdürme çabası içinde olduğunu ve bölgenin bu en önemli ülkesini avucunda tutmak için 2009'dan itibaren Türkiye'de iç siyasete yön verme çabalarını hızlandırdığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Tesadüf olmasa gerektir, bugün AK Parti'de 'bir bölen' güruhundan Ali Babacan'ın arkasındaki cambaz oynatıcısı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı iken, 2009'da sözde Kürt meselesi için iyi şeyler olacağını ilan etmiş, ardından da açılım ve çözüm adı altında çözülme süreci başlatılmıştır. Şükür ki milletimizin feraseti yanında maşeri vicdanın sesi ve milli egemenliğimizin, varlık azmimizin gönüllü bekçisi olan MHP'nin tavizsiz, kararlı ve sağlam politikalarının da katkısıyla bu kirli süreç başarısızlığa uğratılmıştır."

- "Bizzat millet etkisiz hale getirecektir"

Semih Yalçın, 2023 küresel güç vizyonuna doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin önünü kesmek için yeni senaryoların sahneye konulduğuna değinerek, şunları ifade etti:

"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde 'gelecek' vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.

Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgarların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hale getirecektir. Milletimiz, kendi kaderinin havada uçuşan yapraklarla aynı akıbete uğramasına geçmişte izin vermemiştir, bugün de gelecekte de vermeyecektir."

- "Böylesi rüyalara yatanlar kabuslarla uyanmıştır"

Cumhur İttifakı'nın sıradan bir siyasi çıkar iş birliği değil, Türkiye'nin yarınlarına göz dikenlerin kirli emellerinin boşa çıkarılması, 2023 hedeflerine kazasız belasız ulaşılması için milli mutabakat zemininde oluşturulmuş bir kader ortaklığı olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MHP'siz Meclis hayalleri kuran bahtsızlara da diyeceğimiz şudur; böylesi rüyalara yatanlar kabuslarla uyanmış, MHP'ye geçmişte kabir yeri öngörenlerin mezarını bizzat millet kazmıştır. MHP, bugünlere kirli oyunları bozarak, alçakça tezgahları dağıtarak gelmiştir. MHP, kuruluşundan beri üstlendiği tarihi misyondan asla vazgeçmeden, uğrunda mücadele ettiği değer ve ilkelerden asla kopmadan, Türkiye'ye dönük, milletimize yönelik hainane hesapları yıkmaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı
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