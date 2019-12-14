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Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
 14 Aralık 2019 14:30
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Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Arap Hacı Caddesi'ndeki evde yalnız yaşayan Şevket Akgül (71), oğlu Mustafa Akgül tarafından baygın halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

İlk incelemede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Akgül'ün, babasının evine sobasını temizlemek için geldiği ve 8 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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