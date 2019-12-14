Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
Ünlü rapçi Norm Ender'in fenomen şarkısı Mekanın Sahibi'nin klibi YouTube'da yayından kaldırıldı.
|14 Aralık 2019 15:02
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YouTube'da şarkıyı aratan kullanıcılar "Telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.
YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender'in şarkısı Mekanın Sahibi şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.
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