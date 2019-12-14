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AK Parti'li 3 ilçe başkanı istifa etti

Van'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Edremit, Tuşba ve İpekyolu İlçe Başkanları, görevlerinden istifa etti.
 14 Aralık 2019 15:11
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AK Parti'li 3 ilçe başkanı istifa etti

Van'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Edremit, Tuşba ve İpekyolu İlçe Başkanları, görevlerinden istifa etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ile Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, bu gün itibariyle başkanlık görevlerinden istifa ettiklerini belirterek, bir sonraki seçimde başkan adayı olmayacaklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, "2018 yılı şubat ayında genel merkezimizin takdirleri ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevine getirildim. İki yıldır bu kutsal görevi layıkıyla, adaletle ve üstün gayretlerle yerine getirdim. Partimizin 7. Olağan Kongre süreci için genel merkezimizle yaptığımız istişarelerde yeni döneme yönelik ilçe başkanlığı görevi için aday olmayı düşünmediğimi beyan ettim. Genel merkezimizin de oluruyla, bu kutsal görev için başka arkadaşlarımızın aday olmasının önünü açmak ve sürecin doğru yürümesine katkı sunmak adına bugün itibari ile AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevimden ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ise "Bu görevler bir bayrak yarışıdır. Bizden önce görev alan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetleri bizden sonra görev alacak arkadaşlara daha başarılı bir şekilde devretmeyi amaç edindik. Partimizin 7. Olağan kongre süreci için Genel Merkezimizle yaptığımız istişarelerde yeni dönemde yeni arkadaşlarımızın önünü açmak, süreci amacına uygun ve doğru bir şekilde yürümesine katkı sunmak için aday olmayacağımı ifade ettim. Genel Merkezimizin de oluruyla, yeni sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi isin bugün itibariyle Ak Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı görevimden ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini de koltuk veya menfaat için değil, inandığı için bugüne kadar hizmet ettiğini ifade ederek, "Bu görevler bir bayrak yarışıdır. Bizden önce görev alan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetleri bizden sonra görev alacak arkadaşlara daha başarılı bir şekilde devretmeyi amaç edindik. Partimizin 7. Olağan kongre süreci için Genel Merkezimizle yaptığımız istişarelerde yeni dönemde yeni arkadaşlarımızın önünü açmak, süreci amacına uygun ve doğru bir şekilde yürümesine katkı sunmak için aday olmayacağımı ifade ettim. Genel Merkezimizin de oluruyla, yeni sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi isin bugün itibariyle Ak Parti Tuşba İlçe Başkanlığı görevimden ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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