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Kadın öğretmen fabrikatör oldu, ödüllü zeytin yağları üretti

Burhaniye ilçesinde, zeytinci bir aileden gelen Almanca öğretmeni Yasemin Zengin, bir milyon lira devlet desteği ile kurduğu zeytin yağı fabrikası ile yöreye örnek olurken, zeytin yağında uluslararası ödüller aldı.
 14 Aralık 2019 15:15
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Kadın öğretmen fabrikatör oldu, ödüllü zeytin yağları üretti

Burhaniye ilçesinde, zeytinci bir aileden gelen Almanca öğretmeni Yasemin Zengin, bir milyon lira devlet desteği ile kurduğu zeytin yağı fabrikası ile yöreye örnek olurken, zeytin yağında uluslararası ödüller aldı.

Almanca öğretmeni 2 çocuk annesi Yasemin Zengin, zeytin yağı fabrikası kurmaya karar verirken, yaptığı araştırmada dünyanın en kaliteli zeytinlerinin üretildiği Bahadınlı Mahallesini tercih etti. Oğlu Efe'nin adından yola çıkan Yasemin hanım, Adalı Efe adı ile marka oluşturdu. İki yıl önce fabrika kuran Zengin, yörenin yağını dünyaya tanıtmak istediğini anlatırken, zeytinin işlenmesi sırasında hijyen kurullarını titizlikle uyulduğunu söyledi. Zengin, erken hasat zeytin yağları ile İngiltere'den bir altın ve bir gümüş madalya alırken, İsviçre ve Japonya'dan da altın madalya aldı. Dededen zeytinci olduğunu anlatan Yasemin Zengin, "Babadan gelen bu sevdadan dolayı düşündüm taşındım, bu alanda bir şeyler yapmak gerektiğine karar verdim. Bunun için İstanbul'dan Burhaniye'ye geldim. Burhaniye'yi çok sevdim. Araştırdım, ülkemizde en iyi kaliteli ve lezzetli zeytin yağının çıkacağı mevkiin özellikle Bahadınlı köyü Ada mevkii olduğunu gördüm. Burada devlet desteği ile bir tesis kurdum. Gayem kaliteli bir zeytin yağı markası oluşturmak. Adalı Efe adı ile marka oluşturdum. Zey tinyağı üretiminde hocalarımızın da söylediği gibi en önemli unsur temizlik. Maksadımız yöreye örnek bir tesis olmak. Dünya markası olmak istiyoruz. Yeni bir tesis olmamıza rağmen, Belçika'dan 3 yıldızlı ödülümüz var. Londra'dan altın ve gümüş ödülümüz var. Japonya'dan altın ödülümüz var. Bu sene Los Angeles'de yarışmaya katılıyoruz. Ödüllerimizi çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Aldağ da, "Yasemin hanım ile 3 yıl kadar önce tanıştık. Yasemin hanımda müthiş mücadele azmi gördüm. Kendisi zaten Tarım Bakanlığından aldığı güçle destekle çok güzel işler başardı. Bölgemizde en fazla uluslararası ödül kazanan yağları üreten firmalardan biri oldu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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