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Kaybolan dağcılar için arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da, zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 13'üncü günde de devam ediyor. Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bölgedeki köylülere seslenerek, "Sizlerin bilgeliğine çok ihtiyacımız var, lütfen destek olun bize" dedi.
 14 Aralık 2019 15:31
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Kaybolan dağcılar için arama çalışmaları sürüyor

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Ancak şu ana kadar tüm çabalara karşın dağcılara ulaşılamadı.

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 13'üncü günde de sürüyor. Aramalar, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında yoğunlaştırılırken, havanın bulutlu ve rüzgarlı olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Öte yandan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, bölgede yaşayan köylülere seslendi. Burcu Alpaslan, paylaşımda, "Küreklidere Şelalesi mevkiinde bulunan mont çevresinde yapılan aramalara hava şartları elverdiği ölçüde ve kendinizi hiçbir surette riske atmaksızın aşağıdan da destek olabilecek civar köy sakinlerine sesleniyorum; sizlerin bilgeliğine çok ihtiyacımız var, lütfen destek olun bize" dedi.
DHA
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