İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza		 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz		 
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama		 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi		 
Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!		 
Canan Karatay'dan çay tavsiyesi Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı 81 il kültür ve turizm müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen "İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da başladı.
 14 Aralık 2019 15:35
Yazdır
Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı 81 il kültür ve turizm müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen "İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da başladı.

Bakan Ersoy, 2 gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, turist sayısı ve turizm hedeflerine değinerek, "Bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacağız. 2023'e kadar çok daha büyük hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.

Turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023'e kadar hiç durmadan çalışacaklarını belirten Ersoy, turizm ile birlikte kültür, sanat, arkeoloji alanlarında da çok hızlı hareket ederek bakanlık olarak performans ve hedef odaklı bir sisteme geçtiklerini vurguladı.

Ersoy, 2019 yılı bakanlık çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, il müdürleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında hedef ve beklentilerini paylaştı.

Toplantıda, il müdürleri ise proje ve faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy'a sunum yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
14 Aralık 2019 16:07		 MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı
14 Aralık 2019 15:39
MHP'li Atay: FETÖ'nün kökü kurutulmalıdır
14 Aralık 2019 15:19		 AK Parti'li 3 ilçe başkanı istifa etti
14 Aralık 2019 15:11
'Ücretsiz sağlık ürünü dağıtımı' Meclis'te tartışmaya yol açtı
14 Aralık 2019 14:53		 Bakan Kasapoğlu: Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir
14 Aralık 2019 14:51
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
14 Aralık 2019 14:44		 'Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkı öncelenmeli'
14 Aralık 2019 14:05
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
14 Aralık 2019 14:01		 Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü
14 Aralık 2019 13:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Erdoğan'ın tesbih koleksiyonunda 20 tespihi var16:41 - Uzman erbaşlardan 'özlük hakları' talebi16:37 - Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor16:33 - İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza16:28 - Aslı'yı da koruyamadık! Kocası kazma sapıyla öldürdü16:24 - Okulun penceresinden füşen Ayşegül, hayatını kaybetti16:20 - Kırmızı kodlu yağış Kurşunlu'yu coşturdu16:16 - Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yangın16:11 - Şırınga çikolatada 10 kuruşluk ihmal16:07 - Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
16:03 - Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti15:59 - Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki15:55 - Doktorun el bileği ve parmakları kırıldılar15:51 - e-Devlet Kapısı kullanılmayan bölgelerde tanıtılacak15:47 - AÖF sorularını değerlendiriyoruz15:43 - Liseli Nuray, son yolculuğuna uğurlandı15:39 - MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı15:35 - Turizm Bakanı Ersoy, il müdürleriyle bir araya geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
Kumpas ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
Üç termik santral kapanabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 1
Kıdem tazminatı 1
tavla 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ben hep doğruları söylerim 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
shane larkin 3
bor çamaşır deterjanı 1
genel ağ 1
makarna 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam