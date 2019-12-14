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Liseli Nuray, son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de, yol kenarında servis aracını beklediği sırada midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nuray Demiralp (16) toprağa verildi.
 14 Aralık 2019 15:43
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Liseli Nuray, son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de, yol kenarında servis aracını beklediği sırada midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nuray Demiralp (16) toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen genç kıza, Bor Belediyesi'ne ait Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan Demiralp, olay yerinde hayatını kaybetti.

Liseli kızın cenazesi ise Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mezarlığa defnedildi.

DHA
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