Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti
|14 Aralık 2019 16:03
|Yazdır
Çorum'lu Anıl Cafer Aralık (26), bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç kız, gözyaşlarını tutamadı.
İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'ndeki törende komutanına tekmil veren asker Anıl Cafer Aralık, "Komutanım bir maruzatım var" diyerek, sıralarda oturan kız arkadaşı Bilay Çınar'a döndü, "İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta, darlıkta ve yoklukta" dizelerini sıraladı. Asker arkadaşlarının koro halinde tekrarladığı dizelerin ardından kız arkadaşına Türk bayrağı hediye eden asker, diz çökerek 'benimle evlenir misin' dedi. Gözyaşlarını tutamayan genç kız teklifi kabul etti. Kız arkadaşına yüzük takan asker, salondakiler tarafından alkışlandı.
Anıl Cafer Aralık, Bilay Çınar'la bir düğünde tanıştıklarını belirterek, "Görür görmez aşık oldum. Daha sonra büyüklerimiz araya girdi. Aileler tanıştı ve kısa sürede büyük bir aşk doğdu. Ben bedelli er olarak vatani görevimi yerine getirdim. Yemin töreni olduğu gün komutanlarıma evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Anlaşıyla karşıladılar ve evlenme teklifimi böylece birliğimde yapmış oldum" dedi. Bilay Çınar da "Uzun süreli ayrılığın ardından yemin törenine gitmiştim. Zaten çok heyecanlıydım. Bana bu sürprizi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerin mutlu olmasını istiyorum" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'ın tesbih koleksiyonunda 20 tespihi var
14 Aralık 2019 16:46
|Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
14 Aralık 2019 16:37
|İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
14 Aralık 2019 16:33
|Okulun penceresinden füşen Ayşegül, hayatını kaybetti
14 Aralık 2019 16:24
|Şırınga çikolatada 10 kuruşluk ihmal
14 Aralık 2019 16:11
|Liseli Nuray, son yolculuğuna uğurlandı
14 Aralık 2019 15:43
|Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı YouTube'dan kaldırıldı
14 Aralık 2019 15:02
|Boşnak yönetmen: Gerçekte kim olduğumuzu anlatmak istedim
14 Aralık 2019 14:59
|Güvenlik kameralarına illegal erişime karşı 'çift güvenlik duvarı' uyarısı
14 Aralık 2019 13:39
|Marmarabirlikten 'zeytinin paslı demirle karartıldığı' iddiasına tepki
14 Aralık 2019 13:38