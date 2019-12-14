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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, prezervatif tartışması yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif dağıtmasını eleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi.
 14 Aralık 2019 16:07
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlendi. Dünya AIDS Günü dolayısıyla üniversitede düzenlenen çalıştaya, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda, ayrıca prezervatif dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda ise üniversitede, prezervatif dağıtımı eleştirildi. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu. Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projeyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğünü belirten Atila, şunları söyledi:

"HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi."

Dr. Hülya Atila'nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer, "Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" dedi.
DHA
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