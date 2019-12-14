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Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!

Forbes'un her yıl açıkladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yeniden birinci oldu.
 14 Aralık 2019 17:06
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Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!

Forbes'un her yıl açıkladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yeniden birinci oldu. 73'üncü sırada ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Christine Lagarde ikinci oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üçüncü oldu.

Listeye Türkiye'den tek bir kadın girebilirken o da 73. sırada yer alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.

İşte o liste;

Memurlar.Net
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