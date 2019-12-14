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İstanbul'da sıcak hava keyfi

Yazdan kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.
 14 Aralık 2019 17:21
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İstanbul'da sıcak hava keyfi

İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında bugün sıcaklık 20 dereceyi buldu.

Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu.

Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı.

Sahillere akın geden vatandaşlar ise sıcak havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.

DHA
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