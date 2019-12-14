Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45) sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakıcılık yaparken, çocukları dövdüğü evdeki kameralar tarafından tespit edilen ve evdeki 7 bin 800 lira ile bazı eşyaları beraberinde götürerek Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45), Başak'ın kendisine şiddet uygulayacağını gerekçe gösterip koruma kararı aldırdı.

Olay, geçen 8 Kasım'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin Başak ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre Başak, külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B.'nin (16), hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Başak, kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. A.E., para almadan, barınma ve yeme-içme ihtiyacının karşılanması karşılığında Başak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Başak, A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmeyince ilk etapta kamera kayıtlarını izlemedi.

DARP OLAYINI KAMERALARDAN FARK ETTİ

Daha sonra, büyük oğlu A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin, görme engelli olan kardeşi H.B.'yi (8) darp ettiğini söylemesi üzerine, kamera kayıtlarını geriye dönük izledi. Başak, küçük oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiğini gördü. Baba, A.E.'yi uyardı. Bir kaç gün sonra A.E., evdeki 7 bin 800 lira ile bazı elektronik eşyaları alıp, kayıplara karıştı. Bunun üzerine Başak, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Babanın savcılığa delil olarak sunduğu görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ediyor. H.B. sofradan kalkıyor. Bu sırada telefonla konuşan A.E. ise H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya oturtuyor. A.E., çocuğun yüzüne vuruyor. Görüntüde H.B.'nin burnunun kanadığı da görülüyor.

EVİN KENDİSİNE TAHSİSİNE KARAR VERİLDİ

Olaydan sonra Manisa'nın Kula ilçesine taşınan A.E., Başak'ın kendisi hakkında 'darp ve hırsızlık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öğrenmesiyle geçen 4 Aralık'ta, Kula Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Başak'ın şiddet, hakaret ve tehdit uygulama ihtimaline karşılık A.E.'ye koruma kararı verdi. Kararda, Başak'ın 1 ay süreyle 'A.E.'nin yaşadığı eve, iş yeri ve okula yaklaşmamasına' ifadeleri yazıldı.

'HEM ÇOCUKLARIMI DÖVDÜ, HEM PARAMI ÇALDI'

Karşıyaka Adliyesi'nde karara itiraz eden Başak, Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü, hem paramı çaldı, şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı iyice araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum dedi.