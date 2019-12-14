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Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı

İzmir'de evdeki dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve babası tarafından haftanın 5 günü hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, 2 yıl sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.
 14 Aralık 2019 17:41
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Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı

İzmir'de 2 yıl önce dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve bu süreçte babasının sırtında hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, gördüğü tedavilerin ardından yeniden yürümeye başladı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Meltem Güngör, 2017 yılında evinde temizlik yaptığı sırada üzerine dolap devrildi.

Omuriliği kırılan Güngör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi ancak doktorları ailesine kızlarının yeniden ayağa kalkıp yürümesinin zor olacağını söyledi. Bu habere üzülen ancak ümitsizliğe kapılmayan aile, hekimlerin verdiği reçeteye harfiyen uydu.

Güngör'ün tekerlekli sandalyeye mahkum olmasını kabullenemeyen baba Önal Irım (65), tekrar yürümek isteyen kızının mücadelesine ortak oldu. Tedavi sürecinde evladının sosyal hayattan kopmaması ve moral bulması amacıyla onu sık sık dışarıda gezdiren, parklara götüren baba, kızını çoğu zaman sırtında taşıdı.

Baba Irım, kızını eylül ayında Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Meltem Güngör'ün yanından hiç ayrılmayan fedakar baba, kızının bir an önce ayağa kalkması için hastanedeki fizik tedavi yöntemlerini evinde de uyguladı. Yaklaşık 3 aydır babasının desteğiyle fizik tedavi çalışmalarını sürdüren Güngör, 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını atmayı başardı.

En büyük mutluğu ise tedavi sürecinde her gün kızını oturduğu binanın 3. katındaki evinden sırtında arabasına kadar taşıyıp hastanenin yolunu tutan baba Irım yaşadı.

"Babam yürümeyen ayaklarım oldu"

Meltem Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından hayatının değiştiğini, o zor günlerinde babasının kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Doktorların "yeniden yürümesi konusunda ümitsiz olduklarını" söylediğini belirten Güngör, "Herkese yük olduğumu düşünmeye başladım. Moralim bozuldu, ne yapacağımı bilemedim ama o anlarda bile babam yine ellerimi bırakmadı. Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi benim yeniden yaşama tutunmamı sağladı." dedi.

Ayağa kalkıp yürümenin çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Güngör, şimdi kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini vurguladı.

Yaşadıklarını kendisi için "ikinci bir şans" olarak nitelendiren Güngör, "Burada uygulanan tedaviler sayesinde bacaklarım yeniden kuvvet kazandı. Artık yürütecin desteğiyle adım atıyorum. Şimdi hayata daha güçlü bakıyorum. Benim azmim burada tedavi gören arkadaşlarıma da örnek oluyor. Yeniden ayağa kalkınca babamla beraber özgürce koşmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Baba Önal Irım da zaman zaman ümitsizliğe kapılsa da kızına hep destek olduğunu anlattı.

Kızı yeniden yürüdüğü için çok sevindiğini dile getiren Irım, "Aklıma hemen onun bebeklik halleri geldi. Bir baba olarak sağ olduğum müddetçe kızımı sırtımda taşımaya hazırım. Benim 2 evladım var ben onlar için yaşıyorum. İnşallah kısa zamanda hep birlikte pikniğe gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Zor olanı başardı"

Fizyoterapist Gonca Elçikoca da Güngör'ün yeniden ayağa kalkmak için çok mücadele ettiğini aktardı.

Meltem Güngör ile haftanın her günü planlı şekilde çalıştıklarını kaydeden Elçikoca, "Bu sürecin asıl kahramanı baba Önal Irım oldu. Meltem'in adım attığını gördüğüm an içimden ağlamak geldi. Çünkü o zor olanı başardı." dedi.

Hastanenin başhekimi Doğan Yıldırım ise hayırsever Ahmet Elser tarafından yaptırılan ve eylülde hizmete açılan merkezde şimdiye kadar 400 hastaya şifa dağıtıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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