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Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak

Kapadokya'da 2019'un ocak-kasım dönemi, geçmiş tüm yıllara kıyasla en çok turistin ağırlandığı dönem oldu.
 14 Aralık 2019 17:51
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Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, ocak-kasım dönemi geçmiş tüm yıllara kıyasla en çok turistin ağırlandığı dönem oldu.

Yılın 11 aylık döneminde bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 3 milyon 662 bin 591 kişi ziyaret etti, 559 bin 618 turist sıcak hava balon turuna katıldı

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırlarıyla bilinen Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir tarafından turist çekmeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölge, tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı ile 3 milyon bandını aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ocak-kasım döneminde 2014'e 2 milyon 736 bin 287, 2015'te 2 milyon 529 bin 831, 2016'da 1 milyon 438 bin 456, 2017'de 2 milyon 85 bin 328, 2018'de 2 milyon 807 bin 740 turist giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 3 milyon 662 bin 591'e ulaştı

Bu süreçte 1 milyon 351 bin 931 ziyaretçiyle Göreme Açık Hava Müzesi, en çok ziyaret edilen merkez oldu.

Her 6 turistten 1'i balona bindi

Bu yılın ocak-kasım döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerden 559 bin 618'i de bölgede en çok ilgi çeken aktivitelerden olan sıcak hava balon turuna katıldı.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan, her sabah gün doğumuyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları ile düzenlenen turlara, ocakta 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda 68 bin 256, temmuzda 62 bin 642, ağustosta 64 bin 998, eylülde 77 bin 767, ekimde 72 bin 218, kasım ayında ise 50 bin 100 kişi katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı elde etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlere yönelik nitelikli hizmet sunulan bölgedeki tesislerin, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti.

Aldemir, Kapadokya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki istikrarın devam etmesi Kapadokya turizmini bu noktaya taşıdı. 3,5 milyonu aştığımız bir turist yoğunluğu yaşadık. Kapadokya'daki sıcak hava balonları da turizme olumlu katkı sağladı. Bölgeye gelen her 6 turistten biri, yöreyi kuş bakışı izleme imkanı buldu. 2020 yılı öncesi de yüzde 60'lara ulaşan ön rezervasyon talebi alındı. Gelecek yıl turizm sezonunda çok daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Sahil kesimlerindeki her şey dahil sistemleri burada yaşamıyoruz. Burada daha kaliteli ve gelir getirici hizmet sunuluyor."

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgeyi ziyaret eden turist sayısının yıl sonuna kadar 4 milyona yaklaşmasını beklediklerini dile getirerek, bu rakamın gelecek yıllarda 5-6 milyon turistin Kapadokya'da ağırlanacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

Durmaz, "Kapadokya, dünyada ender bulunan yerlerden birisi. Gezginler artık doğal, kültürel ve tarihi mekanları görmek istiyor. Turizmin deniz ve kumdan ibaret olmadığı görüldü. Kapadokya'nın önemi katbekat artıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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