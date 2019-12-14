Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama

Menderes Anadolu Lisesi ,teknolojinin ön plana çıktığı bu yüzyılda devamsızlığın önüne geçmek için Turnike Güvenli Geçiş Sistemini hayata geçirdi

İlçenin en çok tercih edilen lisesi olma unvanına sahip olan Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Turnike Güvenli Geçiş Sistemini veli toplantısıyla velilerine tanıttı. Okul Aile Birliği genel kurulunda alınan karar doğrultusunda başlattığı bu projeyi, velilerin, öğrencilerin ve personelin hizmetine sundu.

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi , öğrenci güvenliğini her şeyden çok önemsediği için okulda Turnike Güvenli Geçiş Sistemini başlattı.Turnike Güvenli Geçiş Sistemiyle velilere anlık mesaj gidecek. Öğrenciler okula giriş yaptıkları anda' öğrenciniz okula giriş yapmıştır'' mesajıyla velilere bilgilendirme yapılacak. Öğrenciler, okuldan ayrılırken de öğrencinin okuldan çıktığı anda da bilgilendirme mesajı anında veliye ulaşacak. Kursu olan öğrenci , kursu bitmeden okuldan ayrılamayacak. Öğle arası çıkış izni olmayan öğrencilerin çıkışını sistem engelleyecek. Öğrenci okula geç geldiğinde ya da hiç gelmediğinde öğrencinin devamsızlığı anında mesaj olarak veliye bildirilecek. Hafta sonu kursu olan öğrencilerin takibi de sistem üzerinden olacak.

Devamsızlığı çok olan öğrencinin akademik başarısı düşer, akademik başarısı düşen öğrencinin kendine duyduğu güven azalır. Gencin kendine duyduğu güven azaldığında genç ,kendini ifade etmek için okul dışında arayışa geçer. Turnike sistemi öğrencilerin ders saatinde okul dışında gezmelerini engellemeyi de amaçlıyor. Okul-veli işbirliği sayesinde öğrencilerin denetimi sağlanacak.Öğrenciler, kötü alışkanlıklardan da uzak tutulacak.

Okul personelinin de yararlanacağı sistem, iş güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Altı gün boyunca hizmet verecek sistem velilerin endişelerini azaltacak. Gençleri , zararlı alışkanlıklardan korumak adına önemli bir proje olmasıyla dikkatleri çekti.