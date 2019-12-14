Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması		 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza		 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz		 
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama		 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, yaptığı etkinliklerle , projelerle Aydın'ın gözdesi olmaya devam ediyor Teknolojiyi eğitimle birleştiren ilklerin okulu Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Turnike Güvenli Geçiş Sistemiyle Aydın'da bir ilke daha imza attı.
 14 Aralık 2019 18:08
Yazdır
Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama

Menderes Anadolu Lisesi ,teknolojinin ön plana çıktığı bu yüzyılda devamsızlığın önüne geçmek için Turnike Güvenli Geçiş Sistemini hayata geçirdi

İlçenin en çok tercih edilen lisesi olma unvanına sahip olan Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Turnike Güvenli Geçiş Sistemini veli toplantısıyla velilerine tanıttı. Okul Aile Birliği genel kurulunda alınan karar doğrultusunda başlattığı bu projeyi, velilerin, öğrencilerin ve personelin hizmetine sundu.

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi , öğrenci güvenliğini her şeyden çok önemsediği için okulda Turnike Güvenli Geçiş Sistemini başlattı.Turnike Güvenli Geçiş Sistemiyle velilere anlık mesaj gidecek. Öğrenciler okula giriş yaptıkları anda' öğrenciniz okula giriş yapmıştır'' mesajıyla velilere bilgilendirme yapılacak. Öğrenciler, okuldan ayrılırken de öğrencinin okuldan çıktığı anda da bilgilendirme mesajı anında veliye ulaşacak. Kursu olan öğrenci , kursu bitmeden okuldan ayrılamayacak. Öğle arası çıkış izni olmayan öğrencilerin çıkışını sistem engelleyecek. Öğrenci okula geç geldiğinde ya da hiç gelmediğinde öğrencinin devamsızlığı anında mesaj olarak veliye bildirilecek. Hafta sonu kursu olan öğrencilerin takibi de sistem üzerinden olacak.

Devamsızlığı çok olan öğrencinin akademik başarısı düşer, akademik başarısı düşen öğrencinin kendine duyduğu güven azalır. Gencin kendine duyduğu güven azaldığında genç ,kendini ifade etmek için okul dışında arayışa geçer. Turnike sistemi öğrencilerin ders saatinde okul dışında gezmelerini engellemeyi de amaçlıyor. Okul-veli işbirliği sayesinde öğrencilerin denetimi sağlanacak.Öğrenciler, kötü alışkanlıklardan da uzak tutulacak.

Okul personelinin de yararlanacağı sistem, iş güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.

Altı gün boyunca hizmet verecek sistem velilerin endişelerini azaltacak. Gençleri , zararlı alışkanlıklardan korumak adına önemli bir proje olmasıyla dikkatleri çekti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD Maarif Okulu öğrencileri 'Yetenek Show' gecesinde hünerlerini sergiledi
14 Aralık 2019 11:14		 Okullar atık malzemelerle çiçek açıyor
13 Aralık 2019 16:59
Öğrenciler serada yetiştiriyor, okulun mutfağında tüketiliyor
13 Aralık 2019 13:58		 Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
13 Aralık 2019 13:17
Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti
13 Aralık 2019 10:26		 Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor
12 Aralık 2019 23:30
Gönüllü imam okul duvarlarını canlandırdı
12 Aralık 2019 22:44		 Okulda şoke eden olay! 4'üncü kattan atladı!
12 Aralık 2019 21:51
Minik öğrenciler 'patili misafirleri' paylaşamıyor
12 Aralık 2019 20:50		 Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi
12 Aralık 2019 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı18:08 - Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama18:02 - Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı17:56 - Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi17:51 - Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak17:46 - Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması17:41 - Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı17:36 - Kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu17:35 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı17:31 - Bakan Turhan açıkladı... Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
17:26 - Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!17:21 - İstanbul'da sıcak hava keyfi17:16 - Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Ödülü eleştirisi17:11 - Saatlerdir süren arızanın nedeni belli oldu17:06 - Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!17:01 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi16:56 - Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı16:51 - Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
Kumpas ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavla 1
ben hep doğruları söylerim 1
bor çamaşır deterjanı 1
teste tabi tutmak 3
2019 a bırakılacak son mesaj 2
genel ağ 1
yeni yıldan beklentiler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
bilgisaran 3
Allah'in yozgatlisi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam