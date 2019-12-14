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Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı

Türkiye'nin kasasından 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatı için 1 milyar 786 milyon dolar çıktı. Bu zaman aralığında yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
 14 Aralık 2019 18:14
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Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı

Türkiye, her yaştan çocukların yanı sıra yetişkinlerin de keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği oyuncakların ithalatına, 2014-2018 döneminde 1 milyar 786 milyon 914 bin dolar harcadı.

Bisikletten pelüş bebeklere, pedallı arabadan yapı setlerine kadar birçok kategoride satılan oyuncaklar, çocuklu aileler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Dünya ticaretinde de önemli yeri olan oyuncak sektörü, Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği ithalat kalemleri arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde oyuncak ithalatına harcanan para toplamda 1 milyar 786 milyon 914 bin dolar olarak kaydedildi. Buna karşın aynı dönemde yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde kaldı.

Türkiye, söz konusu dönemde bu sektörde en fazla ithalatı 2016 yılında gerçekleştirdi. Bu dönemde 409 milyon 961 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2014'te 382 milyon 692 bin dolar, 2015'te 340 milyon 87 bin dolar ve 2017'de 392 milyon 89 bin dolar harcandı.

Dalgalı bir seyir izleyen oyuncak ithalatı için 2018'de, Türkiye'nin kasasından 2014'e göre yüzde 31,5 azalışla 262 milyon 85 dolar çıktı. Geçen yıl, 2014-2018 döneminde en az ithalat yapılan yıl olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 10 aylık periyodunda ise 122 milyon 909 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

İthalata kıyasla çok düşük bir seyir izleyen oyuncak ihracatı, 2014'te 36 milyon 38 bin, 2015'te 29 milyon 73 bin, 2016'da 30 milyon 687 bin, 2017'de 34 milyon 944 bin ve 2018'de 32 milyon 813 bin dolar oldu. 2019'un 10 ayında ise 32 milyon 288 bin dolarlık ihracat yapıldı.

"Kalitesiz ürünlerin Türkiye'ye girişinin engellenmesinden yanayız"

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ithalatta meydana gelen düşüşlerin sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "İthalattaki düşüşü başarı olarak değerlendirmek doğru değil çünkü bu, sektörün daralması anlamına geliyor." diye konuştu.

Yürür, ithal oyuncağın yerini alabilecek yerli üretimin henüz yeterli seviyede olmadığını belirterek, "Belirli kalemlerde üretim çok iyi ama oyuncak ürün zenginliğiyle satılabilen bir ürün. Perakende satışlarda ürün bulunurluğu hususunda ciddi eksiklikler var." ifadesini kullandı.

Sağlığa zararlı oyuncakların sıkı denetimlerle büyük oranda önlendiğini aktaran Yürür, "Kalitesiz, ucuz ve kaynağı belirsiz ürünlerin Türkiye'ye girişinin engellenmesinden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yürür, Ticaret Bakanlığı ile oyuncak sektörünün geleceğine yönelik iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirerek, önümüzdeki yıl için daha umutlu olduklarını vurguladı.

TÜİK verilerine göre, oyuncak sektörünün 2014-2018 dönemine ait dış ticaret verileri şöyle:

Yıl

İthalat
(Dolar)

 İhracat
(Dolar)
2014 382.691.977 36.038.000
2015 340.086.962 29.073.048
2016 409.961.306 30.686.706
2017 392.089.031 34.944.103
2018 262.085.148 32.813.232
Toplam 1.786.914.424 163.555.089
Anadolu Ajansı
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