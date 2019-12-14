İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
|14 Aralık 2019 19:00
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Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından tekrar başladı.
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