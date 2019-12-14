Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Henüz 19 yaşındaydı! Babasının kurşunuyla öldü
Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.
|14 Aralık 2019 19:31
|Yazdır
Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.
Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. (48), Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Dün gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ağabey tarafından kazara vurulan genç, öldü
14 Aralık 2019 20:18
|Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
14 Aralık 2019 19:58
|Aracın boyasını beğenmedi, dehşet saçtı: 3 yaralı
14 Aralık 2019 19:20
|Üniversite öğrencisi evde ölü olarak bulundu
14 Aralık 2019 19:14
|Aslı'yı da koruyamadık! Kocası kazma sapıyla öldürdü
14 Aralık 2019 16:28
|Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yangın
14 Aralık 2019 16:16
|Doktorun el bileğini ve parmaklarını kırıldılar
14 Aralık 2019 15:55
|Başkentte şüpheli ölüm
14 Aralık 2019 14:49
|Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti
14 Aralık 2019 14:30
|Öğretim üyesinin oğlu motosikletin kazasında hayatını kaybetti
14 Aralık 2019 13:06