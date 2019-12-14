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Eski Çevre Bakanı'nı dolandıran şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bir kadını dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheliden, Tekirdağ'da yaşayan eski bakan Aytekin'i de da dolandırdığı iddiasıyla aranan B.Ü. tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ
 14 Aralık 2019 19:47
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Eski Çevre Bakanı'nı dolandıran şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi Üçyol mevkisinde telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin bir kadını dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, telefonla uzun süre birileriyle konuşan müşteki E.A'yı takibe aldı.

Polis ekipleri, takip edip müştekinin hareketlerini telefonla yönlendirdiğinden şüphelendikleri B.Ü. ve M.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda B.Ü'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer şekilde dolandırmaktan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı
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