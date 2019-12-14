İBB: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından kredi sorununu çözdüklerini duyurdu.

Ongun, "Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek." paylaşımı yaptı.

KREDİ BULUNDU

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, "Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN HATTI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Kredi anlaşmasının yeni imzalandığını belirten Alpkökin, "Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün hattı tekrardan gözden geçiriyoruz" dedi.