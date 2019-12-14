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Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 72'nci doğum günü anısına, 'Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli' adlı kitap hazırladı.
 14 Aralık 2019 20:08
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Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı

MHP'den yapılan bilgilendirmeye göre; Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, Devlet Bahçeli'nin 72'nci doğum günü anısına kitap hazırladı. 'Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli' adlı kitapta, Bahçeli'nin liderlik özellikleri, özgün bir siyasal iletişim modeli olarak sunuldu.

CUMHUR İTTİFAKI SÜRECİ

Bahçeli'nin genel başkan seçildiği 1997 yılından itibaren geçen 23 yıllık sürede, etkili ve belirleyici liderliğinin, siyasal iletişim açısından incelendiği kitapta, Devlet Bahçeli'nin kendine has liderliği irdelendi. Cumhur İttifakı sürecinin de anlatıldığı kitapta, Bahçeli liderliği için özgün bir karizmatik liderlik modeli sunuldu. Kitapta 'karizmatik diyalog liderliği', 'toplumsal beka liderliği', 'barış müzakeresi karması', 'beka eksenli Bahçeli diplomasisi', 'savunucu itibar katsayısı modeli', 'karizmatik ikna birikimi modeli' gibi başlıklar ile Devlet Bahçeli'nin liderliği anlatıldı.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin "Devlet Bahçeli, kendine has dengeleyici ve belirleyici liderliği ile Türk siyasetinin bilge lideridir. Yeni kitabımızda, Devlet Bahçeli'nin siyasal karizmasını; hem son 5 sene içinde yaşadığımız siyasal gelişmeler, hem de 23 yıllık siyasi süreç çerçevesinde, siyasal iletişim ve ikna edici iletişim modeli olarak sunduk" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE

Daha önce Devlet Bahçeli ile ilgili 2 Türkçe ve 1 İngilizcekitap yayınlayan akademisyen kardeşler, kitabı Devlet Bahçeli'ye doğum günü olan, 1 Ocak 2020'de verecek. Kitabın takdim yazısı ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından yazıldı. Yalçın yazısında, "Teşekkülünden bu yana MHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı yapıcı, olumlu ama tavizsiz rol; Devlet Bahçeli tarafından zirveye taşınmıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli; ideolojik bir yapılanmanın mahsulü olan partisini, siyasal barış anlayışının ve uzlaşma kültürünün merkezine yerleştirmiştir" ifadeleri kullandı. 230 sayfa ve üç bölümden oluşan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayımlandı.
DHA
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