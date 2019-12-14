Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de
Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.
|14 Aralık 2019 20:13
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