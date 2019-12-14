Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı		 
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir		 
Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı		 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler		 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı) Emniyet Genel Müdürüne, Ankara Emniyet Müdürüne, ilgili jandarma komutanına ulaşarak oradaki herkese ulaşıp bu meseleyle ilgili talimatları İstanbul'dan veren benim"
 14 Aralık 2019 20:23
Yazdır
Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırılaya ilişkin, "Emniyet Genel Müdürüne, Ankara Emniyet Müdürüne, ilgili jandarma komutanına ulaşarak oradaki herkese ulaşıp bu meseleyle ilgili talimatları İstanbul'dan veren benim." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirilen görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü, Bakan Soylu'ya cevabını hala alamadıkları birtakım sorularının bulunduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı bir cenaze töreni sırasında linç girişimine maruz kaldığını, Bakan Soylu ve personelinin olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında ağır kusurlarının olduğunu savundu.

Soylu'nun daha öncesinde, "Valilere talimat verdim, CHP il başkanları şehit cenazelerine alınmamalı" diye açıklamasının bulunduğunu ileri süren Özel, şunları kaydetti:

"Bu tür işleri yapmayacak birisi varsa o da İçişleri Bakanıdır. Bakan Soylu 31 Mart Yerel Seçimleri'nde atanmış bir bakan olarak sert bir propaganda dili üstlenmiş, Genel Başkanımız birtakım terör örgütleriyle ilişkilendirilmiş ve her platformda hedef gösterilmiştir. CHP olarak sizler nezle olsanız, 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Bu olaydan sonra bir tek geçmiş olsun temennisi duymadık. Bazı bakanlarınız, 'Mesajı verdiniz arkadaşlar dağılın.' diyerek linci bir mesaj gibi gösterdi. Soylu'nun ifadeleri doğrudan Genel Başkanımızı ve koruma ekibini suçlar niteliktedir. Gelinen noktada organize bir linç girişimini raporladık. Bizi rahatlatacaklarına raporumuza karşılık rapor yayınladılar. Olayda bir tane tutuklu yok, Osman Sarıgül için elini öpmek adına kuyruk oluşturdular. Biz bir devlet adamı sesi bekledik. Eleştiri olabilir, kavga olur, söz olur ama ne demek bir şehit cenazesinde linç."

Özel'in açıklamalarını uzatması üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. Bunun üzerine Özel, "Bizim yüreğimiz yanıyor, Allah aşkına laf atmayın. O gün Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, gerçek bir devlet adamıdır. Siyasi kimliği nedir onu bilmem ama onu doğuran anaya helal olsun. Uzunkaya orada, 'Cesedimi çiğnemeden içeri giremezsiniz.' diyor. Bu kişi ifadelerinden 20 gün sonra görevden alınıyor. Buradan bir açıklama ve özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Görevimiz, Türkiye'deki 82 milyonun huzurunu ve can güvenliğini temin etmektir"

Özel'in açıklamalarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 yılı aşkın süredir Bakanlık görevi yaptığını, yaşanan tek bir trafik kazasının bile kendisini üzdüğünü ve bundan kendisini sorumlu hissettiğini söyledi.

Soylu, Çubuk'taki olayın öncesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirdiğini, o sürecin Türkiye'yi kaosa sokmak isteyen bazı unsurların bu yürüyüşü hem istismar, hem provake hem de Türk siyasetinin büyük üzüntü yaşayabileceği bir sonuçla karşı karşıya bırakabileceği süreç olduğunu anlattı.

Gerçekleştirilen yürüyüşün direkt hükümet karşıtı bir organizasyon olmasına karşın tüm emniyet teşkilatının Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a hiçbir olay çıkmadan ulaşmasını sağlamaya çalıştığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Görevimiz, Türkiye'deki 82 milyonun huzurunu ve can güvenliğini temin etmektir. Sayın Tekin Bingöl'le birlikte arkadaşlarımız ve biz adım adım o yürüyüşün güvenliğini temin etmeyi ve İstanbul'a ulaşmasını sağladık. Her ne kadar beni atanmış bir bakan olarak görseniz de ben hem AK Parti'nin bir üyesi hem delegesi hem de büyük kongre delegesiyim. Bundan da gurur duyuyorum. Ayrıca ne anayasa, ne kanunlar, bir bakanın siyaset yapmasını elinden almıyor. Çubuk olayında en çok üzülenlerden birisi de benim. Hiçbir içişleri bakanı kendi yönetiminde bir ana muhalefet partisinin başkanının böyle bir olayla karşılaşmasını istemez. Telefon çekmemesine rağmen Emniyet Genel Müdürüne, Ankara Emniyet Müdürüne, ilgili jandarma komutanına, oradaki herkese ulaşıp bu meseleyle ilgili talimatları İstanbul'dan veren benim. Zaman kaybetmemek adına uçağı beklemeden araba ile Ankara'ya hareket ettim. Bu esnada tüm arkadaşlarımız alınabilecek tüm tedbirleri aldı. CHP'nin Çubuk raporundaki iddiaların her birinin gerçek dışı olduğunu ispat eden bir rapor ortaya koyduk. Bunu şimdi size de göndereceğim.

Hiçbir iddianın sübut bulan bir tarafı yoktur. Yapılması gereken oradaki korumalar, 'Biz Çubuk'ta bir şehit cenazesine gidiyoruz.' olmalıydı. Türkiye'nin terörle mücadelesinin en yoğun olduğu bir zaman dilimi içerisindeydik. HDP ile seçim sırasında ortaya çıkan bir ittifakın siyaset zemininde yoğrulduktan sonra ortaya çıkan iklim, seçim sonrasında herkesin bazı meselelerde biraz tedbirini gerektirir. Tedbir de gitmemek değil, bize haber verilmesidir. CHP grubu çok iyi biliyor ki burada korumaların korunduğu bir zaafiyet iklimi oluştu. Yapılması gereken Ankara Emniyetinin aranması ve 'Biz buraya gidiyoruz.' denmesiydi. Sayın Milli Savunma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Genel Sekreterimiz Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Kararaya, bu meselenin başka bir sonuca sevk edilmemesi için bir çaba ortaya koydular. Ama sanki biz bunu tahrik eden, yönlendiren, Sayın Kılıçdaroğlu'na sağlayan olduk. İnsaf Allah aşkına insaf."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı
14 Aralık 2019 21:46		 'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'
14 Aralık 2019 21:23
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
14 Aralık 2019 21:13		 CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli
14 Aralık 2019 21:08
Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de
14 Aralık 2019 20:13		 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı
14 Aralık 2019 20:08
İBB: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına başlıyoruz
14 Aralık 2019 20:03		 100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
14 Aralık 2019 19:36
Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptal edilecek
14 Aralık 2019 19:09		 HDP'li Kaçmaz'ın sözleri gerginliğe neden oldu
14 Aralık 2019 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:06 - Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber22:01 - Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira21:56 - Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu21:51 - Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı21:46 - Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı21:41 - Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var21:36 - Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti21:30 - Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu21:23 - 'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'21:18 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
21:13 - Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir21:08 - CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 1
süper bilgisayarlar 1
teste tabi tutmak 1
dokunarak konuşmak 5
shane larkin 3
genel ağ 1
ben hep doğruları söylerim 1
bilgisaran 3
ajda pekkan mobilya reklamı 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam