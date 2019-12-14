Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı
|14 Aralık 2019 20:38
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16/8/2002 tarihli Antrenör Eğitim Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda yürürlükten kaldırıldı.
Yeni Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde bir çok yeni düzenleme yer aldı. Bu düzenlemelerden birisi de Spor liselerinden mezun olanlara yöneliktir.
Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan yeni düzenleme şu şekildedir:
"Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri
MADDE 23 - (1) Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır."
Bu yeni getirilen ve yürürlüğe giren maddeye göre, spor liselerinden mezun olanlar gördüğü yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanmış olacak.
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