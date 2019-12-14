Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi
|14 Aralık 2019 20:28
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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Tayfur Havutçu da takımının başında ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Rize deplasmanında 5 maçlık 3 puan özlemini dindirdi. Lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken, son 5 haftada aldığı 4 mağlubiyet 1 beraberlik sonuçlarının ardından galibiyet sevinci yaşadı.
Tayfur Havutçu siftah yaptı
Ligin 14. haftasında oynanan Beşiktaş maçı ile Kasımpaşa'nın başında ilk kez resmi maça çıkan Tayfur Havutçu da lacivert-beyazlı takımda siftah yaptı. İlk maçında siyah-beyazlılara 3-2'lik skorla boyun eğen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu Çaykur Rizespor müsabakasıyla takımı başında ilk kez galibiyet aldı.
Koita'nın yükselişi sürüyor
Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita son haftalarda gösterdiği etkili performans ile yükselişini devam ettiriyor. 29 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynadığı etkili futbol ve attığı 2 gol ile galibiyette önemli rol oynadı. Koita, maçın 17 ve 27. dakikalarında rakip fileleri havalandırırken, 15 hafta itibariyle 4 gol 2 asistlik istatistiğe ulaşmış oldu.
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