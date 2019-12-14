Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı
|14 Aralık 2019 20:48
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Doğa Koleji'nde düğümün bugün çözülmesi beklenirken şirketten açıklama gelmedi.
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'nun cuma günü yaptığı açıklamaya göre okulun satış görüşmeleri tamamlandı.
Saçaklıoğlu, "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya geldi. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Okulu satın almak için görüşmelerde bulunan potansiyel alıcılardan Can Holding ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirtti.
Doğa Koleji'ni satın alan firmanın Nişantaşı Üniversitesi olduğu da iddia ediliyor. Konuyla ilgili sozcu.com.tr'nin ulaştığı Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal konu hakkında sorumuzu yanıtsız bıraktı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'nun cumartesi günü açıklama yapılacak demesine rağmen, satış ile ilgili açıklama yapılmadı. Okullara ne olacağı belirsizliğini koruyor.Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
NE OLMUŞTU?
Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.
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