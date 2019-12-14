Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı		 
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir		 
Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı		 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler		 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'

Bir milyon çocuğa 6 milyon kitap projesinin mimarı New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, "Benim hayalim, Türkiye'de doğan her çocuğun evinde bir kitaplığının olması." dedi.
 14 Aralık 2019 20:53
Yazdır
'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'

New York Üniversitesi Eğitim Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, AA muhabirine, 3 ay önce internet sayfası üzerinden başlattığı "1 milyon kitap" projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de her sene 1,3 milyon bebeğin doğduğunu ancak bunların sadece 300 bininin evinde bebeklerin beyin gelişimine fayda sağlayacak 0-6 yaş kitapların bulunduğunu vurgulayan Şirin, "Bu aileler de üniversite mezunu, varlıklı, kitapların çocuk beyninin gelişimine etkisini bilen kesimler. Geriye kalan yüzde 80'inin evinde ise kitap yok." ifadelerini kullandı.

Şirin, bu soruna yıllardır cevap aradığına işaret ederek, "Türkiye'de bir milyon çocuğun evinde kitaplık yok, bu çocuklar kitapla ilk defa okula gittiği gün tanışıyor. Arada 6 yıllık bir makas oluyor, bu açığı daha sonra ne okullar ne de başka bir şey kapatabiliyor. Bu soruna yıllardır cevap aradım. Artık belli bir noktadan sonra dedim ki, 'sadece araştırma yaparak olmaz, ben sahaya ineceğim' ve geleceğe miras bırakmak anlamında bu projeye başladım." diye konuştu.

"Proje, şeffaf şekilde bir şirket tarafından denetleniyor"

"Hayalim, Türkiye'de doğan her çocuğun evinde kitaplığının olması. Bir milyon çocuğun doğduğu gün evinde bir kitaplığının hazır olmasını istiyorum." diyen Şirin, bunun çok zor bir proje olduğunu ama bir yerden de başlamak gerektiğini söyledi.

Şirin, kitap bulunmayan her ev için bir çözüm üretmeye çalıştıklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Projeye yaklaşık 3 ay önce başladık. Şu ana kadar her set 6 kitaptan oluşan, yaklaşık 22 bin set kitaplık kurduk. '1milyonkitap.com' sitemizden imkanı olanlar için kitaplarımızı satıyoruz, elde edilen gelirin tamamınını da imkanı olmayanlar için kullanarak, yine siteden kitap isteyenlere ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu projeden, ben dahil, kimse tek bir kuruş elde etmiyor, bütün proje şeffaf şekilde bir şirket tarafından denetleniyor. Bütün bunları açıklıyorum çünkü Türkiye'de bunlar kıymetli bilgiler."

"Bir milyon eve 6 milyon kitap dağıtacağız"

İlk üç ayda toplam 150 bin kitap dağıttıklarının altını çizen Şirin, "Bu büyük bir başarı ama yetmez, çok çalışıp hedefimizi tamamlayacağız." dedi.

Şirin, bu yola yalnız çıktığını, başta arkasında kimsenin olmadığını ancak şu an satış ve dağıtımda çalışan birçok gönüllünün bulunduğunu aktararak şunları söyledi:

"Hayalim bir milyon eve 6 milyon kitap dağıtmak. İnternet sayfamıza gelen herkese şu soruyu soruyoruz; paran varsa sana kitap satalım, paran yoksa sana kitap verelim. İlk 12 bin kişinin ücretsiz kitap setini dağıttık, sırada şu an sitede 50 bin kişi bekliyor. İnşallah yaptığımız satışlar ve yapılan bağışlar ölçüsünde gerisini de tamamlayacağız. Hedefim ilk sene 1 milyon kitap dağıtmak, bu da 160 bin set demek, ama en fazla 5 sene içinde bir milyon çocuğa bir milyon kitap seti dağıtmak istiyorum. Hayalim bu."

"Ben de bir köy çocuğuyum"

Projeye gelen tepkilerin şu ana kadar çok iyi olduğuna değinen Şirin, "Anadolu'da kitaplarımız dağıtılıyor, özellikle köylerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu beni çok daha mutlu ediyor. Ben de bir köy çocuğuyum, 18 yaşına kadar köyde büyüdüm, babam bir köy öğretmeniydi. O yüzden o ortamları biliyorum, oralara kadar ulaşmamız beni çok memnun ediyor." diye konuştu.

Şirin, Amerikan Bilimler Akademisinde komisyon üyesi olarak gelişim psikoloğu olduğunu ve bu alanda yüzlerce çalışmasının bulunduğunu hatırlatarak, "Bildiğim bir gerçek var, o da çocukların beyin gelişiminin yüzde 90'ı ilk 3 yılda tamamlanıyor. Beynin en hızlı geliştiği bu dönemde, çocuklara ulaşmamız lazım." dedi.

İş adamlarına da seslenen Şirin, "Ticaret yaparken bir sosyal iyilik de yapın. Yani geliriniz, kazancınız yaşam kalitesi olarak sadece sizin hayatınızı değiştirmesin, başkalarının hayatını da değiştirsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı
14 Aralık 2019 20:43		 Çeyrek asırdır okula başlanılan sistemle mezun olunmuyor
10 Aralık 2019 07:11
'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'
09 Aralık 2019 14:18		 Üniversiteler 'Uluslararası Mevlana Sempozyumu' düzenliyor
08 Aralık 2019 21:21
Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor
07 Aralık 2019 10:59		 Ara tatillerde AB standardına geçtik
07 Aralık 2019 07:56
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
07 Aralık 2019 00:03		 'Ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla'
05 Aralık 2019 22:58
Binlerce öğrenci 'Dijital Sınıf'ta da eğitim alabilecek
05 Aralık 2019 22:04		 Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı
05 Aralık 2019 19:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira21:56 - Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu21:51 - Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı21:46 - Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı21:41 - Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var21:36 - Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti21:30 - Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu21:23 - 'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'21:18 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını21:13 - Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
21:08 - CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı20:33 - Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
dokunarak konuşmak 5
makarna 1
2019 a bırakılacak son mesaj 2
ben hep doğruları söylerim 1
süper bilgisayarlar 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
genel ağ 1
bilgisaran 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam