'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'

New York Üniversitesi Eğitim Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, AA muhabirine, 3 ay önce internet sayfası üzerinden başlattığı "1 milyon kitap" projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de her sene 1,3 milyon bebeğin doğduğunu ancak bunların sadece 300 bininin evinde bebeklerin beyin gelişimine fayda sağlayacak 0-6 yaş kitapların bulunduğunu vurgulayan Şirin, "Bu aileler de üniversite mezunu, varlıklı, kitapların çocuk beyninin gelişimine etkisini bilen kesimler. Geriye kalan yüzde 80'inin evinde ise kitap yok." ifadelerini kullandı.

Şirin, bu soruna yıllardır cevap aradığına işaret ederek, "Türkiye'de bir milyon çocuğun evinde kitaplık yok, bu çocuklar kitapla ilk defa okula gittiği gün tanışıyor. Arada 6 yıllık bir makas oluyor, bu açığı daha sonra ne okullar ne de başka bir şey kapatabiliyor. Bu soruna yıllardır cevap aradım. Artık belli bir noktadan sonra dedim ki, 'sadece araştırma yaparak olmaz, ben sahaya ineceğim' ve geleceğe miras bırakmak anlamında bu projeye başladım." diye konuştu.

"Proje, şeffaf şekilde bir şirket tarafından denetleniyor"

"Hayalim, Türkiye'de doğan her çocuğun evinde kitaplığının olması. Bir milyon çocuğun doğduğu gün evinde bir kitaplığının hazır olmasını istiyorum." diyen Şirin, bunun çok zor bir proje olduğunu ama bir yerden de başlamak gerektiğini söyledi.

Şirin, kitap bulunmayan her ev için bir çözüm üretmeye çalıştıklarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Projeye yaklaşık 3 ay önce başladık. Şu ana kadar her set 6 kitaptan oluşan, yaklaşık 22 bin set kitaplık kurduk. '1milyonkitap.com' sitemizden imkanı olanlar için kitaplarımızı satıyoruz, elde edilen gelirin tamamınını da imkanı olmayanlar için kullanarak, yine siteden kitap isteyenlere ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu projeden, ben dahil, kimse tek bir kuruş elde etmiyor, bütün proje şeffaf şekilde bir şirket tarafından denetleniyor. Bütün bunları açıklıyorum çünkü Türkiye'de bunlar kıymetli bilgiler."

"Bir milyon eve 6 milyon kitap dağıtacağız"

İlk üç ayda toplam 150 bin kitap dağıttıklarının altını çizen Şirin, "Bu büyük bir başarı ama yetmez, çok çalışıp hedefimizi tamamlayacağız." dedi.

Şirin, bu yola yalnız çıktığını, başta arkasında kimsenin olmadığını ancak şu an satış ve dağıtımda çalışan birçok gönüllünün bulunduğunu aktararak şunları söyledi:

"Hayalim bir milyon eve 6 milyon kitap dağıtmak. İnternet sayfamıza gelen herkese şu soruyu soruyoruz; paran varsa sana kitap satalım, paran yoksa sana kitap verelim. İlk 12 bin kişinin ücretsiz kitap setini dağıttık, sırada şu an sitede 50 bin kişi bekliyor. İnşallah yaptığımız satışlar ve yapılan bağışlar ölçüsünde gerisini de tamamlayacağız. Hedefim ilk sene 1 milyon kitap dağıtmak, bu da 160 bin set demek, ama en fazla 5 sene içinde bir milyon çocuğa bir milyon kitap seti dağıtmak istiyorum. Hayalim bu."

"Ben de bir köy çocuğuyum"

Projeye gelen tepkilerin şu ana kadar çok iyi olduğuna değinen Şirin, "Anadolu'da kitaplarımız dağıtılıyor, özellikle köylerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu beni çok daha mutlu ediyor. Ben de bir köy çocuğuyum, 18 yaşına kadar köyde büyüdüm, babam bir köy öğretmeniydi. O yüzden o ortamları biliyorum, oralara kadar ulaşmamız beni çok memnun ediyor." diye konuştu.

Şirin, Amerikan Bilimler Akademisinde komisyon üyesi olarak gelişim psikoloğu olduğunu ve bu alanda yüzlerce çalışmasının bulunduğunu hatırlatarak, "Bildiğim bir gerçek var, o da çocukların beyin gelişiminin yüzde 90'ı ilk 3 yılda tamamlanıyor. Beynin en hızlı geliştiği bu dönemde, çocuklara ulaşmamız lazım." dedi.

İş adamlarına da seslenen Şirin, "Ticaret yaparken bir sosyal iyilik de yapın. Yani geliriniz, kazancınız yaşam kalitesi olarak sadece sizin hayatınızı değiştirmesin, başkalarının hayatını da değiştirsin." ifadelerini kullandı.