Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Cuma günü, gizliliğin kaldırılmasının ardından incelemeye devam ettiğini belirttiği dosyada bulduğu bir raporu paylaştı.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu uzmanlık raporunda, Rabia Naz Vatan'ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, "araç lastik izi olabileceği" belirtiliyor. 7 Ağustos tarihli raporda, "Okul üniforması ile pantolonda bulunan kırışıklıklar ve katlanma izlerinin bulunduğu bölgelerin VSC 6000 HS inceleme cihazında morötesi (UV) ışık kaynakları kullanılarak detaylı incelendiği" belirtiliyor.

Rabia Naz'ın ölümünün ardından babası Şaban Vatan hukuk mücadelesi başlattı.

'SÖZ KONUSU İZLER ARAÇ LASTİK İZİ OLABİLİR'

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre raporda, "İncelemede sağ kol ve sağ bacak bölgesinde kavisli ve belli desenler içeren izlerin bulunduğu, söz konusu izlerin kıyafetin lifli yapısının içine nüfuz ettiğinden okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin baskı sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır" sonucu yer alıyor

Söz konusu rapor şöyle devam ediyor: "Okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin yukarıda saymış olduğumuz bulgular ile beraber muhakeme edildiğinde, söz konusu izlerin araç lastik izi olabileceği değerlendirilmiştir."