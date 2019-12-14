Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı		 
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir		 
Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı		 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler		 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var

Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, sabah yapılan sporun faydadan çok zararının olduğunu söyledi.
 14 Aralık 2019 21:41
Yazdır
Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var

Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, sabah yapılan sporun faydadan çok zararının olduğunu söyledi.

Kalp krizlerine en yatkın zaman diliminin özelikle sabahın erken saatleri olduğunu ifade eden uzmanlar, yataktan kalkıldığı gibi yapılan spora dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu zaman diliminde ağır egzersiz yapmanın, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda riski arttıracağını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, "Sabah sporu soğuk havada yataktan kalkıp koşulmaz. İyi giyinmiş olmamız lazım. Rutubetli, soğuk ve yağışların olduğu havada spor yapmak fayda yerine zarar getirebilir. Onun için vücut ısınmadan spor yapmak, idmana çıkmak tehlikeli olabilir. En iyi spor saati 15.00 ile 18.00 arasıdır. Yani vücudun ısındığı, metabolizmanın yükseldiği zamanlarda spor yapmamız daha etkilidir. 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüş kalbe dosttur. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi gerekiyor. Şeker hastalarının sabah aç karna spor yapmaları hipoglisemiye (düşük kan şekeri) sebep olabilir. Öte yandan yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir" uyarısında bulundu.

Sabah sporunun insana göre değiştiği söylentilerine aldırış etmemek gerektiğini ifade eden Aksın, "Sağlıklı kişilerin 15.00 ila 18.00 saatleri arasında spora gitmesi gerekir. Kapasitesini zorlamaması gerekir. Kapasite zorlanmasından da insanlar sakatlanabilir veya sağlığını kaybedebilir. Yani vücut ısınmadan kaleye geçtiğimiz zaman veya depara kalktığımız zaman hasta olabiliriz. Sporu da kontrollü ve doktor nezaretinde yapmak her zaman daha iyidir. Yol yürümekle zayıflanmaz. Önemli olan aldığımız gıdaları olması gereken saatlerde yememiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kas ağrısı deyip geçmeyin
12 Aralık 2019 23:46		 Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni bu olabilir
03 Aralık 2019 22:04
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı
26 Kasım 2019 11:05		 'Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'
26 Ekim 2019 20:24
Kahvaltı öncesi spor 2 kat yağ yakıyor
24 Ekim 2019 21:53		 Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir
24 Ekim 2019 21:48
Türk doktorlar ispatladı! Omurgayı yıpratıyor
21 Ekim 2019 20:25		 Türk doktorlar, diyabetin omurgayı yıprattığını ispatladı
21 Ekim 2019 14:18
'Diz cerrahisinde dünya standartlarındayız'
20 Ekim 2019 18:21		 Soğuk hava eklem ağrılarını tetikliyor
20 Ekim 2019 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira21:56 - Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu21:51 - Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı21:46 - Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı21:41 - Sabah yapılan sporun faydadan çok zararı var21:36 - Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti21:30 - Rabia Naz'ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu21:23 - 'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'21:18 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını21:13 - Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
21:08 - CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı20:33 - Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2019 a bırakılacak son mesaj 2
süper bilgisayarlar 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
bilgisaran 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
dokunarak konuşmak 5
ben hep doğruları söylerim 1
shane larkin 3
makarna 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam