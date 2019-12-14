Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı
|14 Aralık 2019 21:51
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir sendika binasına kumar operasyonu yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 101 kişiye işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova'da Ankara Caddesi üzerinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikasında kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İzmir 1.Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı ile adrese baskın yapan jandarma ekipleri ilgili yerde tombala oynandığını tespit etti. Ekipler kumar oynayan ve kapalı alanda tütün mamulü kullanan 101 kişiyi suç üstü yakalayarak 5326 sayılı kanunun 34 ve 39. Maddelerine istinaden 473 TL idari yaptırım uyguladı. Öte yandan operasyonda tombala oyununda kullanılan 10 objeye de el konuldu.
Jandarma ekiplerince yapılan baskında sendikanın başkanına "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Sendika kasasında kumardan kazanılan 580 TL paraya da el konuldu.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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