Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu
Yozgat'ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E-88 Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
|14 Aralık 2019 21:56
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Yozgat'ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E-88 Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sınava yetişmek için oluşan araç yoğunluğu E-88 karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İki aracın birbirine çarptığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine trafik ekiplerinin gelip tutanak tutmasıyla adaylar sınava gireceği okula hareket ettiler.
Yaşanan kaza ve yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.
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