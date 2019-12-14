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Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira

Artvin'de yetiştirilen istiridye (kayın) mantarının protein oranı kırmızı etle eş değer olurken, tavuk etinden iki kat daha fazla. Kilosu 15 liraya satılan, kayın mantarı tamamen doğal ortamda gübre bile kullanılmadan yetiştiriliyor.
 14 Aralık 2019 22:01
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Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira

Artvin'de yetiştirilen istiridye (kayın) mantarının protein oranı kırmızı etle eş değer olurken, tavuk etinden iki kat daha fazla. Kilosu 15 liraya satılan, kayın mantarı tamamen doğal ortamda gübre bile kullanılmadan yetiştiriliyor. Bir çok hastalığa iyi gelen kayın mantarı başta tansiyon olmak üzere, kalp hastalıkları, obezite ve kanser tedavisinde kullanılıyor.

Artvin'in merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde kurulan tam otomasyonlu kayın (istiridye) mantar üretim tesisleri yetiştirilen mantarların faydaları saymakla bitmiyor. Köylüler tarafından üretilen kayın mantarı tamamen doğal ortamda yetiştiriliyor. Diğer mantarlara göre besin değeri daha fazla olurken, kırmızı et ve baklagillerle aynı, beyaz etten ise iki kat daha fazla protein oranına sahip. Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için, obezite, şeker ve hipertansiyon hastalıklarına, çok az sodyum içerdiği için ise kalp rahatsızlığı olanlara tavsiye ediliyor.

Birliğe bağlı 26 seranın olduğunu ifade eden Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Beyaz, "seralarımız ful otomasyonlu, içerideki hava sirkülasyonunu otomatik olarak sağlanmaktadır. Mantar üreticiler birliği olarak her türlü araç, tescil ve markamız mevcut olup, ulusal marketlere ise ürün verme kapasitesi ve resmi evraka sahibiz" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Bayaz, "Tokyo ve Michigan üniversiteleri bilim adamlarının yaptığı araştırma sonucuna göre düzenli olarak tüketildiğinde hastalıklara karşı vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sadece kayın mantarı kandaki kolesterol seviyesini düşüren lovastatin isimli etken maddesini içerdiği için, kan dolaşımını düzenliyor damar tıkanıklıklarını önlüyor . Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla 'folik asit' içeriyor. Bunun yanı sıra doğan antibiyotik özelliğine sahip kayın mantarı yurt dışında kanser ve Alzheimer hastalıkların tedavilerinde kullanılıyor. İnsan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi mineraller bulunduğu kırmızı etle aynı oranda proteine sahipken, tavuk etinin ise iki katı. Buna göre kilosu sadece 15 lira olmakta" diye konuştu.

Tesisi gezen Artvin Belediye Başkanı Dermihan Elçin, "yerel Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Köylerde ki ürün elde eden vatandaşlarımıza ürünlerini pazarlamasına yardımcı olacağız. İstiridye Mantarının dış pazarda da yer bulabilmesi için belediyeye gelen misafirlerimize tattıracağız ve hediye olarak kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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