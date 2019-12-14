Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı		 
Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir		 
Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı		 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler		 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

Ankara'da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa'da toprağa verildi.
 14 Aralık 2019 22:06
Yazdır
Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

Ankara'da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu. Nisan ayında tedavi için gittiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde kalp nakli için sıra bekleyen Yusuf'a Temmuz ayında kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası aynı hastanesine tedavisine devam edilen Yusuf, dün hayatını kaybetti.

Minik Yusuf'un cenazesi bugün Harmancık ilçesi Dedebali Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Küçük Yusuf'un cenazesine katılan yakınları küçük çocuğu dualarla son yolculuğuna uğurladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor
14 Aralık 2019 23:16		 Akciğerine pıhtı atan hasta zamanında müdahaleyle kurtuldu
14 Aralık 2019 22:40
Atık kumaşlar Ağrılı kızların elinde yeniden hayat buluyor
14 Aralık 2019 22:33		 Kazadan 7 ay sonra ölen Süleyman, toprağa verildi
14 Aralık 2019 22:21
Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı
14 Aralık 2019 21:03		 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi
14 Aralık 2019 20:58
Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
14 Aralık 2019 17:56		 Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı
14 Aralık 2019 17:41
Kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu
14 Aralık 2019 17:36		 Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!
14 Aralık 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 15 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:21 - 350 bin dolar çalan kadın ve torunu yakalandı23:16 - Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor23:10 - 'Zeytinin paslı demirle karartıldığı' iddiasına tepki23:04 - Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak22:57 - Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu22:51 - 'Renkli Mahalle' projesinin ilk etabı tamamlandı22:46 - Van'daki ilkokulda doğruluk kantini22:40 - Akciğerine pıhtı atan hasta zamanında müdahaleyle kurtuldu22:33 - Atık kumaşlar Ağrılı kızların elinde yeniden hayat buluyor
22:27 - Tuz gölü suya kavuştu22:21 - Kazadan 7 ay sonra ölen Süleyman, toprağa verildi22:16 - Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor22:11 - Hasar tespit çalışmaları başladı... Muğla'yı sel vurdu22:06 - Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber22:01 - Besin değeri etle yarışıyor kilosu ise sadece 15 lira21:56 - Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu21:51 - Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
bilgisaran 3
teste tabi tutmak 1
genel ağ 1
ben hep doğruları söylerim 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
makarna 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
shane larkin 3
2019 a bırakılacak son mesaj 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam