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Hasar tespit çalışmaları başladı... Muğla'yı sel vurdu

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Ekizköy Mahallesi'nde meydana gelen hortumda 2 ev ve 2 ahırda hasar oluşurken, 15 ağaç yerinden söküldü, 40 ağaç kısmi zarar gördü. Hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
 14 Aralık 2019 22:11
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Hasar tespit çalışmaları başladı... Muğla'yı sel vurdu

Milas'a bağlı Ekizköy Mahallesi'nde Karadam Mevkii'nde, dün saat 16.40 sıralarında meydana gelen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Bir anda ortaya çıkan hortum, ormanlık alandan ve yerleşim yerlerinden geçti. Şiddetli rüzgarla birlikte 2 evin ve 2 ahırın çatıları uçtu, hasar meydana geldi. Hortum, devasa çam ağaçlarını ve zeytin ağaçlarını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle mahalleli, büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Hortumun ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Ekizköy'e gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, 15 ağacın yerinden söküldüğü ve 40 ağacın kısmi zarar gördüğü Ekizköy'de incelemelerde bulunarak, yöre halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise mahalleli ile telefonda konuşup geçmiş olsun dileklerini iletti. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde Ekizköy Karadam mahallesinde meydana gelen ani hortum afeti yine çiftçilerimize, ormanlarımıza zarar verdi. Tarım Orman Müdürümüz Eşref Arslan ve mahalle muhtarımızla birlikte zarar ve ziyanı yerinde tespit etmek amacıyla sahada çiftçilerimizi ziyaret ederek meydana gelen hasarlı bölgelerde inceleme yaptık. Ormandaki çam ağaçlarında belli bir vadide kökünden sökülenleri ve dalları kırılanlar vardı. Ancak daha büyük hasar zeytinliklerde oluşmuş. Yaklaşık 10 tane atalık ağaç, normal mahsüldar 45-50 ağaç ya dalları kırılmış, ya da üstündeki zeytin taneleri ile birlikte tamamen yıkılmış. Ayrıca iki çiftçimize ait iki ahırın çatıları uçmuş. Can kaybı olmaması hepimiz için bir teselli oldu. Çiftçilerimizin zarar ziyanını başta devletimiz ve sivil toplum örgütleri hep birlikte telafi etmek için elimizden gayreti göstermeliyiz. Karadam mahallesi halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yüce Rabbim daha büyük afetlerden korusun."
DHA
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