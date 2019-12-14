Kazadan 7 ay sonra ölen Süleyman, toprağa verildi
|14 Aralık 2019 22:21
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Süleyman Demirer (19), yaşam mücadelesini dün kaybetti. Demirer, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, geçen 10 Mayıs günü, Demirci- Salihli karayolunun 20'nci kilometresindeki Kılavuzlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Süleyman Demirer'in kullandığı motosiklet, Ramazan Ç.'nin idaresindeki 45 BA 832 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletten asfalta düşen Süleyman Demirer ile arkasında oturan kuzeni Mustafa Demirer (19), ağır yaralandı.
Yaralı kuzenler, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Demirer, geçen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Süleyman Demirer de dün yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer'in ölüm haberi, yakınlarını yasa boğdu. Süleyman Demirer için bugün saat 11.00'de, Öksüzlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Demirer, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
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