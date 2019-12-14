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Van'daki ilkokulda doğruluk kantini

VAN'ın İpekyolu ilçesinin kırsal Irgatlı Mahallesi'ndeki Irgat İlkokulu'nda öğretmenler, 'değerler eğitimi' kapsamında sınıflarda doğruluk kantini oluşturdu. Küçük bir sehpa üzerine bırakılan ve çok az ürünün bulunduğu bölümde öğrenciler, ihtiyacı olan ürünleri alıp paralarını bırakıyor.
 14 Aralık 2019 22:46
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Van'daki ilkokulda doğruluk kantini

VAN'ın İpekyolu ilçesinin kırsal Irgatlı Mahallesi'ndeki Irgat İlkokulu'nda öğretmenler, 'değerler eğitimi' kapsamında sınıflarda doğruluk kantini oluşturdu. Küçük bir sehpa üzerine bırakılan ve çok az ürünün bulunduğu bölümde öğrenciler, ihtiyacı olan ürünleri alıp paralarını bırakıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Irgatlı Mahallesi'nde 92 öğrencinin eğitim gördüğü 2 derslikli Irgat İlkokulu'nda öğretmenler, öğrenciler için 'değerler eğitimi' kapsamında doğruluk kantini uygulamasını hayata geçirdi. Kantini bulunmayan okulda öğretmenler, sınıflara küçük bir sehpa üzerine kalem, kalemtıraş, silgi, su ve bisküvi gibi ürünler bıraktı. Sadece 50 kuruş ve 1 lira olan ürünleri alan öğrenciler, paralarını bırakıp ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri alıyor. Masaya bir de ayna bırakan öğretmenler, burada öğrencilerin alışveriş yaparken kendileri ile yüzleştiğini söyledi.

Okul Müdürü Özlem Özgökçe, okulda kantinin olmadığını, sadece mahalle bakkalının bulunduğu belirterek, Amacımız, dürüstlük kavramını somutlaştırarak öğrencilerin davranışına dönüştürmeyi sağlamak. Öğrenciler burada hem satıcı, hem alıcı. Yani öğrencilerimize burada çok fazla çeşit yok gerçi, ama bir de imkanlarımız doğrultusunda bıraktığımız ürünleri alıp parayı bırakıyorlar. Varsa para üstünü alıyorlar. Şu ana kadar hiç fire vermedik. Biz bir de ürünlerin olduğu yere ayna bıraktık. Çocuklarımız aslında aynaya baktıklarında kendileriyle yüzleşiyor diye konuştu.

Okul öğrencileri ise bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

DHA
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