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'Renkli Mahalle' projesinin ilk etabı tamamlandı

İzmir'de Lale Mahallesi'nde Benim Rengim Benim Sokağım projesinin ilk etabı tamamlandı.
 14 Aralık 2019 22:51
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'Renkli Mahalle' projesinin ilk etabı tamamlandı

İzmir'de Lale Mahallesi'nde Benim Rengim Benim Sokağım projesinin ilk etabı tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirmeye ve kentteki yaşam kalitesini yükseltmeye Yeşildere'den başladı. "Benim Rengim, Benim Sokağım" projesinin ilk etabı, pilot bölge olarak seçilen Konak Lale Mahallesi'nde bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla tamamlandı. Projenin sadece cephe boyama etkinliğinden ibaret olmadığını dile getiren Soyer, "Bu, mahallenin kentsel estetiğini ve kimliğini, mahallelinin görüş ve katılımıyla geliştirmeyi amaçlayan bir proje. Bölgede cephe boyama faaliyetlerinin yanı sıra tehlike arz eden metruk haldeki alanlar için önlem alındı, yıkık duvarlar onarıldı, bölgedeki moloz ve atıklar temizlendi, mahallelinin kullanabileceği ortak alanlar oluşturuldu ve ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı" diye konuştu.

Lale Mahallesi'nde sosyal projeler de yürütülüyor

Lale Mahallesi'ndeki sosyal projeler hakkında da bilgi veren Soyer, Abla-Ağabey-Kardeş projesindeki 75 gönüllü üniversite öğrencisinin 20 hafta boyunca cumartesi günleri Lale Mahallesi'ndeki 29 evde 4, 5, 6, ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 44 kardeşle birlikte çalışarak onların sosyal, duygusal, fiziksel ve eğitsel gelişimlerine katkı koyacağını ifade etti. Soyer, kadınlara ve gençlere mesleki eğitim verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Çocukların sosyal gelişimi için uygun koşulları sağlamak, annelere mesleki eğitim ve beceri kazandırmak için İzmir'in her yerinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bir 'Masal Evi'ni Lale Mahallesi'nde açmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."

Proje yaygınlaşacak

"Benim Rengim Benim Sokağım" projesini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar, gençler, çocuklar, tüm dezavantajlı gruplar ve mahalleler bizim hizmette öncelikli alanlarımız. Mahalle sakinlerinin ortak katılımıyla gerçekleştirdiğimiz işte bu proje tam da böylesi bir amaca hizmet ediyor. İzmir'in her bir tarafına eşit hizmet götürmek, her bölgesindeki İzmirlinin bu şehre kimliğiyle, rengiyle, sesiyle güç katmasını sağlamak, bizim en temel görevimiz."

"Mahalledeki hayat tamamen değişti"

Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, projeyle birlikte mahalledeki hayatın tamamen değiştiğini belirterek, "Hem psikolojik olarak hem de sosyal olarak vatandaşlarımız motive oldu. Gençlerimizin yüzündeki gülümsemeyi görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu zamana kadar mahallemizle ilgili böyle bir farkındalık yoktu. Eskiden çocuklarımız bu mahallede oturduklarını söylemekten utanıyordu. Şimdi evlerini göstermek için can atıyorlar. Bu sadece bir boyama projesi değil. Belediyemizle birlikte daha birçok projemiz olacak" dedi.

"Ne gerek var?" diyenler gelip mahalleyi görsün

Mahalle sakinlerinden Murat Kaya projeyle birlikte mahallenin havasının değiştiğini, mahalleliye özgüven geldiğini söyleyerek, "Dışarıdan bakanlar bu uygulama için 'Ne gerek var?' diyor. Gerekli olanı buraya gelip görsünler. Dışarıdaki insanların memnun olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Biz bu projenin devamını diliyoruz. Biz gariban bir muhitiz. Ama Alsancak'ta yaşayan insandan bir farkımız yok. Burada 12 bin kişi yaşıyor. Başkanımızın bizi görmesi bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu. Nazlı Demirdöven ise yıllar sonra mahallerinde yaşanan bu değişime kendilerinin de şaşırdığını belirterek, "Çok memnunuz, çok mutluyuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değer. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında 53 ev boyandı. Bugünkü etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Abla-Ağabey-Kardeş projesindeki gönüllü gençler, çocuklar ve mahalleli katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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