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Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı:- "Öğrenme ve yaratıcılık konusunda şirketlerin inanılmaz bir yatırım yaptığını görmekteyiz. Bu noktada bilginin sunulmasında hangi anın en doğru olduğunun cevabı aranıyor"
 14 Aralık 2019 22:57
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Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu

Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) iş birliğiyle düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi başladı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde DABAD ile beraber 14-15 Aralık'ta 3. Nörobilim Kongresi gerçekleştiriliyor.

900'e yakın bilim insanının hazır bulunduğu etkinliğe Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, DABAD Başkanı Selin Yiğit ile Prof. Dr. Elif Özkök, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Prof. Dr. Erdem Tüzün, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı ve Türkiye'nin pek çok üniversitesinden önemli akademisyenler katılım sağladı.

3. Nörobilim Kongresi'nin bu yılki ana teması "Farklı Disiplinlerde Aynı Beyin" oldu. 34 oturum, 7 kurs ve 40 konferansta, 120 akademisyenin sunum yapacağı etkinlikte Türkiye'nin ilk beyin festivali de düzenlenecek. Festival, 2 gün boyunca ardışık oturumlarla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı da bilginin doğru kullanımının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Öğrenme ve yaratıcılık konusunda şirketlerin inanılmaz bir yatırım yaptığını görmekteyiz. Bu noktada bilginin sunulmasında hangi anın en doğru olduğunun cevabı aranıyor. Son 10 yılın belki en popüler alanlarından biri beyin okuma teknikleri. Merkezi California'da bulunan piyasa araştırma şirketi SharpBrains'in raporuna göre 2015 yılında nöroteknoloji tıbbın önünde geçti ve ABD Patent Enstitüsü tarihinde ilk defa bir alandaki patent başvuruları tıp alanını geçmiş durumda. Dünyada beyin haritasını çıkarabilmek amacıyla milyarlarca dolar para harcanıyor. Ülkemizde de ilgi çok büyük ki bu harika bir şey. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi olarak çok önemli bir kongreye imza atıyoruz. Alanlarının en önemli isimleri bu kongrede bir araya geldi."

- "Üniversite olarak ışık tutmak önemli"

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, bu kongrenin toplum, akademi ve üniversite açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Özellikle toplum 5.0'ın bu tarz kongrelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede geleceğin toplumu, yeni değer ve hizmetleri kesintisiz olarak geliştiren, insanların yaşamlarını daha uyumlu ve sürdürülebilir hale getiren bir toplum olacaktır. Üniversite olarak bu tarz etkinliklerin devamlılığını sağlayarak bilime ışık tutmak için çalışıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz kampüsünü tüm bilim camiasına açmış bulunmaktayız. 3. Nörobilim Kongresi merak eden, araştıran ve öğrenmeye istekli toplumun düşüncelerini daha iyi anlamak için yapılan çalışmalardan sadece bir tanesi. Bu tür konuların daha iyi anlaşılması adına ülkemizde de en üst düzeyde konuşup tartışıyoruz. Geleceğimiz adına bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise sosyal bilimlerin tamamının, insanın aldığı kararların sorgulanmasıyla doğrudan ilgili olduğuna işaret ederek, "Nörobilim bizlere 'karar' dediğimiz sürecin hiç de düşündüğümüz kadar basit ve doğrusal olmadığını ve birçok farklı bilim dalının çalışma ve uzmanlık alanındaki süreçlere de temas ettiğini gösteriyor. Bu bilim dalında gerçekleşen araştırmalar nörobilim ile matematik, fizik, biyoloji, tıp, psikoloji, kimya gibi bir düzine bilimin iş birliğini gerektirmektedir.

Biz de farklı disiplinlerin iş birliği ile gerçekleşen çalışmaların daha fazla başarı getireceğine inanıyor ve bilimsel çalışmanın olduğu her yerde öncü olmayı ve bilimsel faaliyetlerin her zaman destekleyicisi olmayı önemsiyoruz. Bu kongrenin sinir bilimleri araştırmalarında bir adım daha ileriye gidilebilmesi ve daha nitelikli birey ve toplum anlayışı ile yeni bir açılımın olmasına katkıda bulunacak olmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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